鄭文燦復出選桃園市長？ 凌濤爆回應藏伏筆：早聽聞地方盛傳
2026桃園市長選舉，資深媒體人吳子嘉近日稱前桃園市長鄭文燦有意代表綠營回鍋參選，引發各界議論；不過，鄭已回應無選舉規劃。國民黨桃園市議員凌濤透露，早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性，凌濤強調，藍營不能以逸待勞，必須積極操兵。
針對鄭文燦被指有意代表民進黨參選桃園市長一事，桃園市議員魏筠轉述鄭回應「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。對此，凌濤今（23）日在臉書指出，這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果；二是「沒有任何選舉規劃」，沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果身兼民進黨主席的總統賴清德開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？
凌濤強調，無風不起浪，且早就聽聞地方盛傳鄭文燦積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性；凌濤透露，有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，比較可能是為他自己試水溫，對於鄭稱心如止水，唯一擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度，「賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高」。
凌濤表示，賴清德對桃園佈局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機率，何志偉、王義川、鄭文燦，端看2028賴清德評估自身黨內的能量，以目前來說，排除競爭者會比進入藍綠對抗的格局對他來得重要。
不過凌濤喊話藍營不能以逸待勞，必須積極操兵，接軌民意走向，對於政績的鋪排應該全面，不應單押個別政績的比例；就算藍白合作也不能掉以輕心，民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數，情勢變化很快，必須嚴陣以待。
★未經判決確定，應推定為無罪。
