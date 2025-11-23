鄭文燦復出選桃園市長？ 凌濤：早聽聞地方盛傳
隨著2026縣市長選舉提名作業進入關鍵階段，近日傳出民進黨前桃園市長鄭文燦有意參選，不過鄭本人則回應，「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（23）日表示，「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果民進黨主席賴清德開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？凌也指出，「無風不起浪」，早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性。
「鄭文燦參選2026並非空中樓閣」，凌濤指出，有人轉述鄭文燦的心境提及「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」。這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭前市長遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果賴主席開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？
「無風不起浪」，凌濤表示，早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性。有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，比較可能是為他自己試水溫。他稱心如止水，唯一擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度。賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。
凌濤說，賴清德對桃園佈局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機率，何志偉、王義川、鄭文燦，端看2028賴清德評估自身黨內的能量，以目前來說，排除競爭者會比進入藍綠對抗的格局對他來得重要。而鄭文燦若想選，也必須先為他的官司，向全桃園市民道歉。
最後，凌濤強調，無論如何，藍營都不能以逸待勞，必須積極操兵，接軌民意走向，對於政績的鋪排應該全面，不應單押個別政績的比例；「就算藍白合作了也不能掉以輕心」，民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數。情勢變化很快，嚴陣以待。
看更多 CTWANT 文章
大二生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」部份壞死 醫示警：這部位別亂擠
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
台鐵車廂內抽菸遭車長廣播「請當人別當畜牲」 一票人讚爆：大快人心
其他人也在看
鄭文燦傳想選桃園「無風不起浪」凌濤：我們早就聽聞接觸樁腳金主
[Newtalk新聞] 媒體人吳子嘉近日爆料前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選，引發政壇及媒體關注。不過，民進黨桃園市議員魏筠轉述鄭文燦回應「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果民進黨主席賴清德開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？地方盛傳鄭接觸樁腳、金主。 凌濤在臉書發文寫道：「鄭文燦參選2026並非空中樓閣，有人轉述鄭文燦的心境提及『我心如止水，沒有任何選舉的規畫』。這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭前市長遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是『沒有任何選舉規劃』沒有百分百跟『不選』劃上等號，如果賴主席開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？」 凌濤聲稱：「無風不起浪，我們早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性。有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，比較可能是為他自己試水溫。他稱心如止水，唯一擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度。」 凌濤指稱：「賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。賴清德對桃園佈局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機新頭殼 ・ 1 小時前
參選2026？凌濤：地方盛傳鄭文燦接觸樁腳
[NOWnews今日新聞]媒體人吳子嘉近日爆料，前民進黨桃園市長鄭文燦有意代表綠營回鍋參選，鄭卻透過綠議員反駁，「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」。對此，桃園市議員凌濤今（23）日直言，「鄭文燦參選2...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
綠營高雄市長初選4搶1 郭正亮揭這人「低調卻最強」
2026地方選舉腳步逼近，民進黨陸續完成嘉義市、宜蘭、台中、台東、新北等縣市長提名，其中，需辦理初選的嘉義縣、台南市、高雄市受到注目。前立委郭正亮分析高雄市選情，直言賴瑞隆最低調但最強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴總統出席新北宜蘭縣同鄉會會員大會（2） (圖)
總統賴清德（後右）22日晚間應邀出席新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會，致詞時向與會者介紹民進黨籍立委蘇巧慧（前中）。中央社 ・ 17 小時前
2026恢復公投綁大選 廢止「憲訴法」修法連署卡關未破萬
公投綁大選復辟，民間團體「人民作主志工團」今年發起廢止「憲法訴訟法」與「公職選罷法」修法共4案公投案，若順利成案，可望在2026與地方選舉併同舉行。不過，公投領銜人趙偉程受訪表示，憲訴法案二階倒數七十天，至今連署未破萬份，與30萬目標相差甚遠，喊話行政院可以鼓勵公務員參與連署，透過公投解決憲政危機。自由時報 ・ 4 小時前
被吳子嘉爆復出參選桃園市長！鄭文燦這樣說
[NOWnews今日新聞]桃園前市長鄭文燦因涉及《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方提起公訴並求刑12年，媒體人吳子嘉則爆料，傳出鄭文燦要參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈。不過，民進黨桃園市議員魏筠今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃國昌新北民調僅守住基本盤 盼向他請益
[NOWnews今日新聞]2026年縣市長選舉明年就要登場，國民黨、民眾黨還在討論合作階段，民進黨確定派出立委蘇巧慧出征，角逐新北市長寶座。近日，《CNEWS匯流新聞網》「新北市長選舉」公布最新民調結...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
不只海軍沱江艦可能移撥濱指部 傳快速布雷艇也曾納入討論
海軍濱海作戰指揮部明年7月成軍，將納入海鋒大隊所屬反艦飛彈車、海洋監偵部隊及「光華六號」飛彈快艇，是否將可掛載雄三超音速反艦飛彈的12艘600噸「沱江級」巡邏艦一併納入，還在研討當中。知情人士說，考量濱指部任務屬性，原隸屬海軍192艦隊的快速布雷艇，也曾納入討論之列，但尚無結論。自由時報 ・ 3 小時前
鄭文燦2026回鍋選桃園市長？凌濤稱無風不起浪：看賴清德態度
媒體人吳子嘉近日爆料民進黨桃園市前市長鄭文燦有意回鍋參選，遭民進黨議員轉述鄭本人說法反駁。國民黨桃園市議員凌濤今（23日）表示，無風不起浪，鄭文燦在地方積極走動，稱心如止水，是擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看總統賴清德的態度。賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。太報 ・ 4 小時前
前市長回鍋參選？凌濤：藍營勿以逸待勞、政績應全面鋪排
日前傳出前桃園市長鄭文燦有意回鍋投入2026桃園市長選戰，民進黨籍桃園市議員魏筠親自向本人詢問後，鄭文燦表示，「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」。對此，國民黨籍桃園市議員凌濤認為，這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭文燦遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是「沒有任何選舉規劃桃園電子報 ・ 4 小時前
藍白會面真相曝光？他揭黃國昌背後盤算：不可憐他一下？
政治中心／張予柔報導國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌日前進行首度公開會面，引發外界關注藍白在2026、2028大選是否能合作。雖然雙方都強調是基於政黨交流，但政治評論員吳崑玉點出，這場見面像是各自帶著不同盤算的政治動作，直言鄭麗文此時選擇與黃國昌會面，更多是為了安撫黨內焦慮；至於黃國昌主動釋出善意，則像是在為未來尋求新位置鋪路，喊出2026就要聯合政府，其實就是在討「副市長」的職位。民視 ・ 4 小時前
無畏美國抵制 G20開幕式提前發表領袖宣言
二十國集團（G20）領導人在南非約翰尼斯堡舉行的峰會開幕式上打破慣例，提前通過了一項包含122點內容的宣言。儘管美國因與南非的外交裂痕而抵制此次會議，並施壓要求在沒有美國代表團參與的情況下不要通過領袖宣言，但南非仍堅持己見，並將此視為非洲首屆G20峰會的勝利。中天新聞網 ・ 3 小時前
鄭文燦「心如止水」否認回鍋參選 凌濤：無風不起浪
外傳前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選2026年桃園市長選舉，民進黨桃園市議員昨（22）日轉述鄭文燦的回應，提到「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」，國民黨議員凌濤今指出，無風不起浪，早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，一切還是要看黨主席賴清德的態度，但無論如何，藍營都不能以逸待勞，「就算藍白合作了也不能掉以輕心」自由時報 ・ 4 小時前
不擔心北市沒母雞！黃國昌：民眾黨北市議員「4+2」全壘打絕對可以達成
距離2026九合一選舉，還有一年多。不過，目前看來民眾黨似乎不推台北市長參選人，是否會因不推母雞導致，議員席次不增反？22日上午民眾黨主席黃國昌出席學姊黃瀞瑩在選舉舉辦的園遊會時說，「我對於現在台灣民眾黨四任的四位的議員的連任，我充滿百分之百的信心。」，展望2026年，相信在台北市「四加二」全壘打絕對是可以達成的目標。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李強、高市早苗出席G20峰會 暫未見明顯交流
（中央社台北23日電）中日關係緊張之際，20國集團（G20）峰會當地時間22日起在南非召開。中國國務院總理李強與日本首相高市早苗均有出席峰會，但兩人未見有明顯互動交流。日前中國外交部重申，李強在G20峰會期間沒有與日本領導人會面的安排。中央社 ・ 3 小時前
鄭文燦對2026 「心如止水」？ 凌濤：無風不起浪、端看賴清德態度
媒體人吳子嘉近日爆料民進黨桃園市前市長鄭文燦有意回鍋參選，昨被多名民進黨議員轉述鄭本人說法打臉。國民黨桃園市議員凌濤則認...聯合新聞網 ・ 2 小時前
中市太平國兒運中心明天試營運 390坪體適能空間及160項器材
台中市太平區人口達20萬多人，人數為台中市第四高，但人口數比太平少的南屯區，卻早就有國民運動中心；運動局表示，太平國民暨兒童運動中心已完工，將於11月24日至30日試營運，12月1日正式營運啟用，除25米、8水道的室內溫水游泳池外，還擁有全市國運中最大達390坪的體適能空間。自由時報 ・ 7 小時前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
賴讚台灣經濟進步...有錢有閒看演唱會！3萬人震撼表態
韓國女團TWICE本月22、23日首次在高雄舉辦演唱會，也是台灣成員周子瑜出道10年首度在家鄉開唱，讓粉絲相當期待。總統賴清德21日出席電影活動，特別表示許多人有錢又有閒，台灣也提供了本土藝術創作者發揮的空間。而近年來韓團接連來台，最新網路投票調查國人看演唱會的頻率，結果讓人超意外。中時新聞網 ・ 4 小時前
83歲宋玉潔修女守護偏鄉46年 醫讚：慈悲是持續陪伴
83歲台東聖十字架慈愛修女會修女宋玉潔從瑞士到台東服務46年，照顧部落居民，甚至開辦學生課後安親班，21年前發現罹癌，放棄回瑞士老家療養，仍繼續在台服務，於2013年榮獲醫療奉獻獎，日前因右手3指麻木的老毛病發作，和她結緣多年的台中市中醫師蔡全德專程前往台東為其診治，蔡全德說，她是我最敬佩的長輩，每自由時報 ・ 4 小時前