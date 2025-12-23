鄭文燦方控檢察官「誘導偵訊洗筆錄」 律師團揭勘驗細節：證詞多達6個版本

前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發案，今（23）日於桃園地方法院再開庭。鄭文燦律師團針對關鍵證人廖力廷共18則調詢與偵訊錄音勘驗後指出，從完整勘驗內容可見，廖力廷的原始供述多次否認對價關係、並稱款項屬政治獻金，但相關關鍵內容未被完整記載於偵查筆錄中，反而在後續偵訊過程中逐步被「修正」、「重構」，質疑檢調存在誘導式偵訊與「洗筆錄」情形，導致證詞憑信性嚴重不足。

律師團表示，勘驗內容顯示，廖力廷在多次偵訊中，對於是否存在對價關係、是否涉及監聽情節，反覆表示「不知道」、「沒印象」、「我真的忘記了」，甚至坦承記憶模糊、混亂，或稱「當時沒有說什麼」。然而，這些對被告有利的核心供述，在正式卷內筆錄中卻未被如實呈現，辯方直指，證人原始記憶被「揉捏」成符合檢方預設劇本的「合成證詞」。

廣告 廣告

辯方指出，從勘驗偵訊錄音可見，調查官與檢察官在廖力廷供述不符起訴方向時，多次以「大家會相信嗎」、「這很明顯就是對價」、「我幫你恢復記憶」等語施壓，逐步引導證人改變說法。對於起訴書所稱「鄭文燦因知悉監聽而退款」的關鍵情節，律師團更揭露，廖力廷的說法前後竟出現多達六個版本，從一開始的「不記得時間」、「沒說過什麼」，逐步演變為官邸內曾提及「你爸嘴巴很大」、「有人在監聽」，再到為修補時間邏輯，進一步出現「107年5月11日」與「500萬元加600萬元退款」等說法。

律師團強調，其中所謂「600萬元退款」的記憶來源，廖力廷宣稱是因看到「行動蒐證畫面」才想起，但經當庭勘驗與卷證比對，確認根本不存在該行動蒐證畫面，顯示其供述已進入「重建記憶」甚至「幻想」階段，欠缺客觀依據。

此外，勘驗內容也揭露一段具高度爭議的偵訊過程。律師團指出，在廖力廷羈押期間，某次庭訊前，廖向檢察官索取檳榔，稱希望藉此建立「互信基礎」。當時檢察官在誤以為錄音錄影設備已關閉的情況下，向廖表示「已經沒有錄音錄影」，並提供檳榔；隨後調查官發現設備仍在錄製，竟突然關閉錄音錄影。

辯方指出，在錄音錄影「被關閉」前，廖力廷即表達願意配合案件、希望能提早交保，並坦言長時間羈押、服藥與密集偵訊已嚴重影響其記憶力。

律師團質疑，在錄音錄影關閉後，檢察官與廖力廷實際交談內容已無從查證，而廖力廷事後卻成為本案唯一獲得《證人保護法》身分者，該段偵訊過程已嚴重動搖供述的任意性與公正性。

辯方總結指出，廖力廷的證詞並非基於穩定、清楚的真實記憶，而是在長時間偵訊、權力高度不對等，以及交保與證人保護壓力下，被不斷誘導、修正而形成的「合成證詞」。律師團呼籲法院應正視偵查過程中可能存在的「洗筆錄」問題，並就相關供述是否具備證據能力進行嚴格審查，以確保審判程序的正當性與司法公信力。

案件目前仍由桃園地方法院持續審理中。

更多風傳媒報導

