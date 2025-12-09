鄭文燦有望平反？律師團指「監聽未呈報法院」不具證據能力、「一週內退款」關鍵證詞也「被消失」！

桃園地院今（9）日續審前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區（林口特定區工五工業區）土地開發貪污案，並勘驗涉案人士廖俊松、侯水文的錄音錄影光碟。鄭文燦律師團在庭上指出，本案監聽自始至終都沒有呈報法院，不具有證據能力；另外，鄭文燦「一週內退款」關鍵證詞，在偵查筆錄中被消失，完全未被依規定呈現。

「鄭文燦有望平反」，媒體人胡智凱今日在社群平台Threads上發文表示，法院本日進行勘驗，發現檢察官從頭到尾到現在，都沒有依法向法院陳報監聽鄭文燦，等於違法竊聽，不能當作證據。

胡智凱並說，法院勘驗之後，也證實鄭文燦在發現有內有現金的包裹被丟在官邸客廳時，立即聯絡對方一週內要拿回去。不過，「一週內拿回去」的相關證詞，在偵查筆錄中竟無緣無故「被消失」。

另外，鄭文燦律師團也在庭上逐一提出勘驗重點，指錄音內容顯示多處與起訴書描述不符，有利於鄭文燦市長的證詞，在筆錄中消失未呈現，而且勘驗廖俊松五段偵查光碟後，發現有多處重要關鍵證詞，都沒有記載在筆錄中，同時律師團也質疑檢方在偵查中存在誘導被告、誤導記憶等狀況，證詞的憑信性有所爭議。

律師團指出，錄音中廖俊松多次表示退款時間為「9月14日後一週內」，與鄭文燦自始供述一致，而鄭文燦在偵訊供述時，並不知道廖俊松在偵訊光碟的證詞，不存在串證的可能，兩者證詞高度吻合，具有一定的可信度。

律師團強調，此項「一週內退款」證詞，在偵查筆錄中被消失，完全未被依規定呈現。因此，此次勘驗有助於確定證據力，提供未來法庭使用。

此外，庭上法官也就本案通訊監察程序當庭詢問檢方是否曾陳報法院，檢察官則明確回應「確實未曾陳報」，法官則當庭表示，經檢視相關資料，本案確實為另案監聽，未在七日內呈報法院核准。律師團針對此節認為，從卷證資料看出在104年立案監聽，監察對象不是鄭文燦，而鄭市長涉及的事件，是在106年才開始，當時並未申請法院核准監聽，本案監聽自始至終都沒有呈報法院，依照通訊保障及監察法第十八條規定，不具有證據能力。

（圖片來源：三立新聞）

