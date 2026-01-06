鄭文燦案再爆新疑點 檢方無法交代80萬元落差、關鍵證人妻子原始供述被消失 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發案，桃園地方法院去年12月開庭，辯方律師法庭勘驗關鍵證人廖力廷的18則調詢及偵訊筆錄，爆出廖原始供述多次否認對價關係、並稱款項屬政治獻金，但關鍵內容卻未被完整記載，檢調遭質疑「洗筆錄」；該案今（6）日再度開庭，桃園地方法庭重點針對被告之一黃芷蓁，即本案關鍵證人廖力廷妻子的偵訊錄音錄影光碟進行勘驗，竟又發現更多內幕。

鄭文燦辯護律師團指出，根據今日勘驗的附表四編號1、2內容可知，106年9月14日廖家父子於市長官邸放置手提袋前，鴻展公司帳戶僅有提領420萬元現金的紀錄，與起訴書所稱手提袋內有500萬元現金，仍有80萬元差額。至今，檢方仍無法清楚交代該差額來源，致使手提袋內實際金額究竟為500萬元、420萬元，或其他數額，仍存重大疑義。

其次，從今日編號2的勘驗內容可明確看出，身為實際經手並最接近金流過程的黃芷蓁本人，也無法說明80萬元差額來源或提領用途，其證述僅是在調查官先行推論下所作的可能性回答，連廖俊松與廖力廷在偵查中亦無法證實。

此外，今日勘驗的附表四編號3顯示，黃芷蓁於113年6月3日調詢時，針對通訊監察譯文中所提及的「潛規則」原始回答為：「maybe是這樣，就是好像也不是我直接拿給你，我就丟在那我就走了，然後我也不知道。」然而，筆錄卻被改寫為「把錢放在那邊」，兩者語意存在本質差異。

「丟在那我就走了」清楚指向單方面放置、未經對方同意的行為，不僅與鄭文燦自始以來主張「遭丟包、未有合意」的說法一致。此一出自關鍵證人配偶的親身證述，卻在筆錄中被弱化甚至消失，嚴重影響證據完整性。

9月14日廖力廷離開官邸後，其與黃芷蓁的監聽譯文，以及LINE對話中提到「在鄭文燦還沒回到官邸前把包包塞在桌子下」、「看他以後發現會不會還」，亦再次印證是單方面丟包行為，並無雙方合意存在。

另外，依今日勘驗的附表四編號4、5，黃芷蓁於113年6月4日偵訊及6月19日調詢時均明確表示，廖俊松是自行透過其他管道得知遭監聽，後再告知廖力廷，並非起訴書所稱由鄭文燦透過廖力廷轉告。

事實上，廖力廷於113年6月3日第一次調詢的最原始供述、以及廖俊松於113年6月12日的訊問筆錄，皆一致表示鄭文燦從未告知監聽情事。直至113年6月18日檢察官提示經多次修正後的證述，相關說法才出現改變。3人最初且一致的供述，均清楚顯示廖俊松知悉監聽與鄭文燦無關，與鄭文燦一貫答辯相符。

鄭文燦辯護律師團強調，依刑事訴訟法基本原則，犯罪事實的舉證責任完全在檢方，且必須以具體、明確、相互一致的證據，排除一切合理懷疑，始得認定被告有罪。然而，本案自偵查至今日勘驗結果，均呈現前後矛盾、證據不足，甚至與客觀事證不符的情形。

尤有甚者，本案核心指控所倚重之關鍵證詞，經實際勘驗錄音錄影後，屢次發現與書面筆錄存在明顯落差，且多為對被告有利的重要內容遭到弱化、簡化，甚至未被完整記載，已嚴重影響證據之完整性與證明力。在缺乏明確金流證據、未能說明對價行為的具體內涵、亦無合意成立的直接證明下，檢方仍以推論方式建構整體犯罪事實，顯然無法達到刑事定罪所要求的高度證明標準。

鄭文燦辯護律師團強調，綜合今日勘驗結果可見，起訴書第19頁以下關於本案核心情節之描述，無論在事實基礎或證據一致性上，皆存在嚴重問題，相關指控顯難成立。

