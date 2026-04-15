鄭文燦案果真有冤情？廖力廷遭辯方一路追打…周軒酸：證詞憑「臆測」、還脫口「好像有陷阱」

前桃園市長鄭文燦涉貪案昨（14）日在桃院開庭，首度進入關鍵證人詰問階段。政治工作者周軒隨後在臉書發文指出，這場庭訊已進入「重頭戲」，因為承審合議庭首度傳喚污點證人廖力廷作證；由於廖力廷曾親自送錢到官邸給鄭文燦，也是退款的唯一見證人，因此證詞格外重要。不過周軒形容，廖力廷在法庭上的表現「實在令人傻眼」，不只多次答非所問，還被辯方一路追打到脫口說出「好像有陷阱」。

檢方指控，前台塑總管理處總經理楊兆麟等人為推動「林口特定區工五工業區（華亞科技園區）」東側農業區約9.12公頃土地自辦市地重劃，涉嫌透過廖俊松、廖力廷父子將裝有500萬元現金的黑色提袋送入鄭文燦官邸，後續又退款1,100萬元。檢方依貪污等罪起訴鄭文燦等6人，其中廖俊松父子認罪並轉任污點證人。周軒在文中指出，檢方昨由公訴檢察官邱健盛上場，而鄭文燦方面則由出身台北地檢署的律師施宣旭應戰，「算起來是學長學弟的頂尖對決」。

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周軒描述，邱健盛詰問廖力廷超過3個半小時，但辯方施宣旭頻頻質疑檢方「包裹式提問」，整場不斷喊出「異議」。他還提到，審判長潘政宏面對檢辯激烈攻防「指揮若定」，甚至當場點出檢方問題設計不當。周軒特別寫道，檢方一度形容500萬元是「行賄」，在施宣旭火速抗議後，審判長也要求檢方改用「交付」兩字。

周軒認為，真正的轉折出現在施宣旭開始主導詰問之後。根據他轉述，廖力廷稍早證稱，2018年3月16日桃園市政府政策就已轉向，並「猜測」可能是鄭文燦得知其父廖俊松遭監聽所致；但施宣旭隨即追問：「你剛才證稱，鄭文燦同年5/11才告訴你，廖俊松監聽的事情，你用什麼證據去佐證政策導向跟監聽有關？」周軒寫道，廖力廷被問到愣住，沉默一陣後卻文不對題，只說鄭文燦曾口述「被監聽」一事；最後還得由審判長出面提醒，「律師只是在推翻你的『臆測』而已。」

周軒也特別著墨辯方針對廖力廷記憶力所展開的猛攻。他指出，施宣旭當庭攤開筆錄，直言連廖力廷自己的律師都曾質疑他「是不是吃藥吃太多了啊，媽的有些東西你都記不起來」，而廖力廷也曾回說「是啊，副作用就是這樣」。辯方進一步主張，服藥確實會影響記憶，甚至質疑檢方偵查期間長時間訊問，等於一直在「洗記憶」。檢察官多次舉手異議，認為相關提問有羞辱證人之嫌；但周軒提到，審判長多次駁回檢方異議，並直接要求廖力廷「要回答」。

面對辯方追問，廖力廷則表示，服藥確實會造成記憶衰弱，但不會全部遺忘，很多事情仍可透過提示或物證回憶起來。不過，當施宣旭再追問，若當初檢察官沒有拿東西給他確認，他是否還能說出與客觀事實相符的內容時，廖力廷只得無奈表示，事情已經過了7、8年，自己或許還記得，但時間序的確需要提示。周軒接著寫到，當施宣旭再問他，是否會擔心自己講出不符合檢方預期的答案時，廖力廷先是否認擔心，卻又在後續答辯中數度沉默，甚至脫口說出「好像有陷阱」，最後審判長還忍不住勸他：「你在擔心什麼？直接回答就好了。」

除記憶問題外，周軒也提到，施宣旭還針對案情核心之一的「500萬元性質」持續出擊。因為廖力廷先前在調查局應訊時，曾說500萬元是「政治獻金」，辯方據此質疑他可能遭調查局引導；不過廖力廷則否認自己被牽著鼻子走，聲稱當時只是以為送錢給政治人物都叫做「政治獻金」。

整場庭訊從上午10點一路進行到下午5點半，最終未能完成對廖力廷的詰問。周軒在文末指出，法庭攻防之激烈，已讓這場原本被視為檢方關鍵的一役，出現更多變數；而審判長最後也裁示，全案順延到5月12日，再繼續對廖力廷進行詰問。

（圖片來源：三立新聞網、周軒臉書）

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