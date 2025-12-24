鄭文燦案爆驚人偵辦內幕！廖力廷證詞多達6版本 辯方質疑檢調「洗筆錄」

照片來源：鄭文燦臉書

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發案，桃園地方法院昨（23）日再開庭，出現重大反轉。辯方律師法庭勘驗關鍵證人廖力廷的18則調詢及偵訊筆錄，爆出令人震驚的偵辦內幕，指出廖的原始供述多次否認對價關係、並稱款項屬政治獻金，但關鍵內容卻未被完整記載於偵查筆錄中，反而在後續偵訊過程中逐步被「修正」、「重構」；辯方律師質疑檢調存在誘導式偵訊與「洗筆錄」情形，導致證詞憑信性嚴重不足。

廣告 廣告

鄭文燦律師團表示，本案的關鍵證人是廖力廷，從勘驗內容顯示，廖的原始證詞是「沒有對價關係」、「是政治獻金」，鄭文燦還東西時並沒有說監聽一事，結果檢調一路洗筆錄成為「還錢是因為知道被監聽」，證人原始記憶被「揉捏」成符合檢方預設劇本的「合成證詞」。

律師團指出，從勘驗偵訊錄音可見，調查官與檢察官在廖力廷供述不符起訴方向時，多次以「大家會相信嗎」、「這很明顯就是對價」、「我幫你恢復記憶」等語施壓，逐步引導證人改變說法。

對於起訴書所稱「鄭文燦因知悉監聽而退款」的關鍵情節，辯方律師團更揭露，廖力廷的說法前後竟出現多達6個版本，從一開始的「不記得時間」、「沒說過什麼」，逐步演變為官邸內曾提及「你爸嘴巴很大」、「有人在監聽」，再到為修補時間邏輯，在檢調等人共同暗示下，進一步出現「107年5月11日」，以及廖力廷再加碼編造出「500萬元加600萬元退款」等說法，硬生生將證詞導向有罪指控。

此外，勘驗偵訊內容更揭露了檢方極具爭議的違失。在廖力廷羈押期間，某次庭訊前，廖竟向檢察官索要一包檳榔以建立「互信基礎」。檢察官在誤以為錄音錄影設備已關閉的情況下表示「錄影錄音已經關閉」，隨後提供檳榔；之後調查官發現設備未關，竟突然關閉錄影，導致後續交談內容不明。

律師團強調，廖力廷相關證詞是在事件發生長達7年後、記憶淡化之際，在權力不對等的壓力下，為求交保，而被導引產生的「合成證詞」，根本上並無證據力。律師團最後也呼籲法院，應正視檢調「洗筆錄」的問題，並認定該證詞無證據能力，以捍衛司法正義。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料庫

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

邱議瑩動漫風「6大政策」看板超吸睛 高雄市民大讚

美智庫民調揭中國人民對台觀感佳 陳冠廷籲北京正視民意

【文章轉載請註明出處】