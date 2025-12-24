鄭文燦案辯方爆檢方「洗筆錄」...林楚茵揪三疑點喊話法務部徹查：檢察官有違失應送評鑑委員會！

前桃園市長鄭文燦捲入涉貪案，代表鄭的辯方律師昨日以勘驗內容批評，檢方根本是「合成證詞、洗筆錄」。綠委林楚茵今（24）日指出三個疑點，包含合成證詞、關鍵證詞被消失、手動關閉錄影，法務部必須徹查到底，若檢察官確實有違失，更應送交評鑑委員會，以維護司法公信力！

「檢方洗筆錄入人於罪，司法公信力蕩然無存」，林楚茵今日在社群平台Threads上發文表示，新竹市長高虹安曾自信滿滿說會「搞定司法」，二審果然大反轉。巧合的是，這位法官正是當初讓鄭文燦重回羈押庭的人。難道司法碰到特定政治人物，標準就會大轉彎？

「鄭文燦除了遇到雙標法官，還遇到會編劇本的檢察官？！」林楚茵接著指出三個疑點，第一、「合成證詞」硬入罪，證人前前後後被誘導出六個版本的證詞，筆錄還和證人原始說詞不相同！

第二、林楚茵指出，有「被消失」的關鍵證詞，對鄭文燦有利的證詞在正式筆錄中「被消失」了！第三、則是手動關閉的關鍵錄影，檢察官送檳榔給證人套交情，發現還在錄影，竟直接關掉錄影機。錄影中斷時到底講了什麼，不得而知！

「檢方不是在辦案，是在寫劇本、洗筆錄！」林楚茵直言，今天發生在鄭文燦身上的黑箱，明天就可能發生在每一個人身上，偵辦過程若涉及嚴重缺失，法務部必須徹查到底，若檢察官確實有違失，更應送交評鑑委員會，以維護司法公信力！

（圖片來源：林楚茵臉書、三立新聞）

