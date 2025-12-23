鄭文燦涉收賄案再開廷 律師團質疑檢調誘導證人洗筆錄為「合成證詞」 檢方援引律師擔任審判長判決回應

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄500萬元案，桃園地院今日再度開庭審理，鄭文燦由律師陪同到庭。(記者余瑞仁攝)

〔記者余瑞仁／桃園報導〕前海基會董事長鄭文燦遭控在桃園市長任內，辦理華亞科技園區土地擴大開發案，收受園區旁自辦重劃農地地主鴻展公司股東廖俊松、廖力廷父子5百萬元賄款案，桃園地院今(23)日進行第11次準備程序庭，庭審中勘驗17段廖力廷偵訊光碟影音；鄭文燦律師團質疑廖力廷前後供詞出現6種版本，且在羈押期間複訊時被檢、調誘導陳述，質疑預設腳本、反覆詢問下致廖被「植入記憶」、「洗筆錄」，且對鄭有利的證詞均未被載入筆錄；公訴檢察官則強調，筆錄製作合法、未曲解截取，且「檢察官不是催眠師，無法對人腦植入記憶」。

鄭文燦律師團指出，勘驗調詢、偵訊影音可以發現，檢調將證人模糊的記憶，「揉捏」成符合檢方預設的腳本的「合成證詞」，是「洗筆錄」的行為；從廖力廷許多關鍵證詞，證明根本沒有起訴書所描述的記憶，廖接受偵訊時的回答多數為「我真的忘記了」、「我真的想不起來」等，顯示記憶模糊，或是記憶錯亂，廖又稱「當時沒有說什麼」，但這些對鄭文燦有利的供述，卻在筆錄中「被消失」，嚴重衝擊筆錄證據的合法性。

此外，廖力廷應訊時對於關鍵情節如「對價性」或「監聽細節」，起初均表示「不知道」、「沒印象」，但調查官與檢察官卻以「大家會相信嗎？」、「這很明顯就對價了」、「我幫你恢復記憶」等言詞強力施壓，硬生生將證詞導向有罪指控。

律師團並指出，勘驗偵訊光碟內容更揭露一段檢方的爭議違失，在廖力廷被羈押期間的某次提訊，廖向檢察官索要1包檳榔以建立「互信基礎」，檢察官在誤以為錄音錄影設備已關閉的情況下表示「錄影錄音已經關閉」，隨後提供檳榔，廖力廷當時稱說「我願意協助，但檢察官跟我要有一個互信的共識」、「檢座這邊的部分這個我會回答，也希望我能夠提早交保」；而當下調查官發現設備未關，即「突然關閉錄影錄音」，導致後續交談內容不明。

對於起訴書指稱「鄭文燦因知悉監聽而退款」，律師團直指廖力廷應訊的說法前後出現「六個版本」。 版本一至四從「不記得時間、沒說過什麼」，演變成鄭文燦在官邸說「你爸嘴巴很大」，再演變為「你爸爸嘴巴很大，有人在監聽」；版本五是，廖的說法與客觀監聽譯文時點不符，在廖的律師與檢調共同暗示下，將時點提早至2018年5月11日； 版本六為，為了解決時序上的邏輯矛盾(若已告知監聽何必再去拿錢)，廖力廷再加碼編造出「500萬元加600萬元退款」說法，廖力廷一度宣稱是看到「行動蒐證畫面」才想起有600萬，但此案卷證根本不存在該行動蒐證畫面，證明其供述純屬「虛偽陳述」與「幻想」。

律師團指出，廖力廷「被誘導」的重要證詞包括：一、對價性的強行定調，廖力廷最初堅持500萬元是「政治獻金」，但調查官以「這很簡單的觀念」、「沒收據就不是政治獻金」為由不斷施壓，強行將廖力廷的供述導向「對價」；二、監聽情節的植入， 廖力廷原先對鄭文燦是否告知監聽，多次回答「沒有」，調查官卻直接將「你爸嘴巴很大，有人在監聽」這句話塞進廖力廷口中，廖才因此附和；三、時間軸的集體修正，廖力廷原先記憶退款不是2018年，但在檢、調、甚至律師發現與監聽譯文不符後，合力「列時間序」供其回想，硬將記憶「修正」為2018年；四、莫須有的600萬元， 廖力廷在羈押後突然宣稱想起還有600萬元退款，並稱是看到「行動蒐證畫面」才想起，結果根本沒有這段畫面。

律師團總結，廖力廷相關證詞是在事件發生長達7年後、記憶淡化之際，在權力不對等的壓力下，為求交保，而被導引產生的「合成證詞」，根本上並無證據力。

對此，公訴檢察官強調，相關偵訊筆錄製作均合法，並援引辯護律師錢建榮此前於2011年一件貪污案擔任審判長的判決中提到：證人陳述受限於人之記憶能力及言語表達能力有限，本難期待於警詢或檢察官偵訊時，能一字不漏完全供述呈現所經歷之事實內容，更無從期待其於法院審理時，能一字不漏完全轉述先前所證述的內容；綜核證人歷次陳述的內容時，自應著重於證人對於待證事實主要內容的先後陳述有無重大歧異，藉此以判斷其證詞之證明力高低，不得僅因證人就同一問題之回答有先後更正不一致之處，即全盤否認證詞的真實性。

