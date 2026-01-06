鄭文燦涉收賄案勘驗偵訊影音檔 檢辯聚焦80萬賄款差額

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄500萬元案，桃園地院今天上午再度開庭審理，鄭文燦由律師陪同到庭。(記者余瑞仁攝)

〔記者余瑞仁／桃園報導〕海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄案，桃園地院今(6日)進行第12次準備程序庭，就共同被告黃芷蓁(同案被告廖力廷之妻)的偵訊錄音錄影檔進行勘驗。鄭文燦律師團質疑，檢方起訴指行賄金額500萬元，但行賄被告鴻展公司帳戶只有420萬元現金提領紀錄，金額短差80萬元，檢方卻無法交代差額來源。

檢方則回應，短差金額是有人先行墊付，檢方並對律師團指稱「洗筆錄」回擊，指提示證據進行訊問是「洗印象」。

鄭文燦律師強調，勘驗所見疑點並非僅為零星枝節爭議，而是整體證據結構存在重大裂縫；檢方在多項關鍵事實尚無法釐清之前，即作出不利於被告的認定，恐有違無罪推定的基本精神，結合此前多次勘驗結果可見，隨著審判進行，檢方指控顯難成立。

律師團質疑，500萬元金流認定存有80萬元落差，來源至今無法釐清，依今日勘驗內容可知，2017年9月14日廖俊松、廖力廷父子前往市長官邸放置現金手提袋前，鴻展公司帳戶僅有提領420萬元現金的紀錄，檢方仍無法清楚交代該差額來源，致使手提袋內實際金額究竟為500萬元、420萬元，或其他數額，仍存重大疑義。

律師團說，檢方雖提出補充理由書，主張2017年9月19日鴻展公司另有提領80萬元紀錄，並引用黃芷蓁於2024年6月4日偵訊筆錄，推論可能是由廖俊松或廖力廷先行墊付80萬元後再行歸墊，以此認定確有500萬元現金，但此說法顯與客觀事證不符。首先，因為鴻展公司於2017年9月12日即已以人民幣兌換新台幣592萬元，公司有足夠資金，並無私人墊付之必要。其次，身為實際經手並最接近金流過程的黃芷蓁，也無法說明80萬元差額來源，其證詞僅是在調查官先行推論下所作的可能性回答，且連廖俊松與廖力廷在偵查中也無法證實。

律師團並質疑，今日勘驗結果可見，從整體筆錄而言，關鍵證人配偶的有利原始證詞，在筆錄中遭弱化甚至抹除，其中，黃芷蓁於2024年6月3日接受調詢時，對通訊監察譯文中所提及的「潛規則」原始回答為：「maybe是這樣，就是好像也不是我直接拿給你，我就丟在那我就走了，然後我也不知道。」但筆錄卻記載為「把錢放在那邊」，兩者語意存在本質差異。

律師團並指出，勘驗也發現2017年9月14日廖力廷離開官邸後，其與黃芷蓁的監聽譯文及LINE對話中提及「在鄭文燦還沒回到官邸前把包包塞在桌子下」、「看他以後發現會不會還」，再次印證這是單方面「丟包」行為，並無雙方合意存在。另，黃芷蓁於2024年6月4日偵訊及6月19日調詢時均明確表示，廖俊松是自行透過其他管道得知遭監聽，後再告知廖力廷，並非檢方起訴所稱由鄭文燦透過廖力廷轉告。

對於律師團的諸多質疑，公訴檢察官邱健盛強調，行賄金額是500萬元非常明確，而檢方好奇的是，辯護人這麼在乎500萬元、420萬元差別的原因是甚麼，500萬元是行賄、420萬元就不是行賄嗎？

對於黃芷臻調偵音檔疑義，邱健盛回應說，辯護人強調的此案是單方面丟包500萬元，鄭文燦不知情，但審視黃芷蓁並非行賄當下身歷其境者，而是輾轉聽聞廖力廷陳述，因此檢方在證據的取捨上，優先採納實際參與的廖力廷、廖俊松證詞。

其次，調查官提示給黃芷蓁看的通訊監察譯文，廖力廷行賄當晚與黃芷蓁通話，廖力廷在電話中說「就是塞在他的桌子下面」、「就看他之後有沒有反應囉」，而鄭文燦的實際反應是，在收款1個月後的電話中向廖俊松告知：「國發會我講好了，陳美伶主委⋯⋯，她說會幫忙來看一下…」，這是客觀上被監聽的對話錄音，並未聽到鄭文燦請廖俊松取回款項，反而是順從廖俊松的請求，如此反應顯示確實已經收受500萬元；另觀察退款時間，檢方起訴事實為2018年8月13日，但即使依辯護人說指的2018年5月21日，時間也達8個月以上，這實在很難說服他人「鄭文燦從頭到尾沒打算收這筆錢」。

