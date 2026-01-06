鄭文燦涉收賄500萬金額對不上？「人妻關鍵錄音」曝光！律師猛攻80萬差額
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導
前海基會前董事長鄭文燦遭控在桃園市長任內，於辦理華亞科技園區土地擴大開發案時，收受廖俊松、廖力廷父子500萬元賄款。桃園地方法院今（6）日召開第12次準備庭，勘驗關鍵證人、廖力廷之妻黃芷蓁的偵訊錄音錄影光碟，檢辯雙方就行賄金額是否為500萬元，以及證詞內容是否完整等爭議點展開攻防。
根據今日勘驗內容，廖家父子於106年9月14日前往鄭文燦市長官邸放置裝有現金的手提袋時，鴻展公司帳戶僅有提領420萬元現金的紀錄，與起訴書所認定的500萬元金額之間，仍有80萬元差額。辯方律師指出，該差額來源至今未能釐清，手提袋內實際金額究竟為500萬元、420萬元，或是否另有其他金額，仍存重大疑義。
辯方並表示，檢方雖主張另有80萬元係由廖家父子先行墊付後再歸墊，但相關說法缺乏明確金流紀錄佐證；且從本次勘驗的偵訊影音內容來看，實際經手金流、亦最接近金流過程的黃芷蓁本人，對於80萬元差額亦未能提出明確說明。相關說法多是在調查人員推論下所作的可能性回應。辯方因此認為，在金額與金流尚未釐清前，難以逕行認定手提袋內確實存在500萬元現金。
此外，辯方也就證詞內容提出質疑，指出黃芷蓁在原始偵訊影音中的部分說法，與後續書面筆錄記載存在差異。勘驗畫面顯示，她對於放置手提袋的情形曾描述為「就是好像也不是我直接拿給你，我就丟在那我就走了」，但相關語意在轉為筆錄時簡化成「把錢放在那邊」，未能完整呈現原始陳述內容，恐影響證詞的判斷基礎。辯方主張，依刑事訴訟法「無罪推定」原則，若證據之間仍存合理懷疑，即不應作出不利於被告的認定。
對此，公訴檢察官邱健益反駁指出，行賄行為不應僅以銀行提領紀錄作為唯一判斷標準，不能因金額出現落差，即全盤否定行賄事實，並質疑「500萬元是行賄，420萬元就不是行賄嗎？」
檢察官吳昇峰表示，依廖力廷與妻子黃芷蓁的對話紀錄，行賄金額即為500萬元，且黃芷蓁先後提領120萬元、300萬元；至於未見提領紀錄的80萬元，黃亦指認係由廖氏父子其中一人先行代墊，其後再由她領出返還，強調實務上亦可能以面交方式完成金流，不必僵化於銀行提領紀錄。另名公訴檢察官李頎則強調，檢方並非主觀臆測，而是有具體事證支持。全案仍待法院後續審理釐清。
遭吳子嘉爆想回鍋桃園市長！她曝鄭文燦回應：我心如止水「沒有任何選舉規劃」
蔡其昌、王世堅遭點名參選桃園市長！他神回：推蔡會贏喔
要求綠委選首長先請辭遭拿高虹安舉例 黃國昌：2022黨有黨的政策
