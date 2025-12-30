鄭文燦涉收賄500萬「有逃亡串證之虞」 桃院延長限制出境出海8月

前桃園市長鄭文燦再遭限制出境出海8月，短期仍出不了國。資料照。廖瑞祥攝



前桃園市長鄭文燦被控在華亞科技園區土地開發案中收賄500萬，2024年8月間遭檢方依貪污罪起訴，全案在桃園地院攻防1年多，目前仍處於準備程序。桃院暨今（2025）年4月裁定境管8月後，時間已屆滿，合議庭日前認定，鄭文燦與前台塑總管理處執行副總經理侯水文、前台塑顧問廖俊松父子等5人犯嫌重大，有逃亡和串證可能，再度裁定延長限制出境出海8月。可抗告。

檢方查出，前台塑總管理處總經理楊兆麟，於2011年間和前台塑總管理處執行副總經理侯水文、前集團顧問廖俊松合資成立鴻展公司，相中「林口特定區工五工業區（華亞科技園區）」東側農業區的9.12公頃土地，想藉「自辦市地重劃」取得能變賣的「抵費地」，因此由廖俊松、廖力廷父子行賄鄭文燦「前期款」500萬元，另給予600萬政治獻金。

檢方去年8/27偵結起訴鄭文燦及楊兆麟等人後，審理過程一波三折，首先是本案審判長換手，後來受命法官也因病告假，原本由審判長暫代，但法院人事異動底定後，目前由第二手、新進法官田時雨擔任受命法官，本次也是受命法官換人後，合議庭首度做出的境管令。

據了解，全案目前仍處於準備程序階段，預計明（2026）年4月將挺進到審理程序。而合議庭在接手後也首度祭出境管令。

合議庭理由指出，被告侯水文、廖力廷（廖俊松之子）經訊問後坦承行賄，被告廖嘉興（廖俊松之子）則坦承侵占，廖俊松則坦承行賄但否認侵占；至於鄭文燦的部分，目前仍否認職務上行為收賄罪。

合議庭認為，根據同案被告及證人於警詢及偵查中的供述及卷內的行政函文、會議紀錄、通訊監察譯文及對話紀錄擷圖等證據資料，足以認定上述5名被告犯罪嫌疑重大。

經檢察官、5名被告及辯護人表示意見後，合議庭考量，5名被告陳述的內容仍與部分同案被告及證人供述有差異，衡量他們的職業、社經地位、經濟能力及所涉案的情節程度，綜合研判後，認為有事實足認5人均有逃亡、勾串共犯或證人之虞。

合議庭審酌各項因子後，認為仍有限制出境出海的原因和必要性，因此裁定自12/28起延長限制出境出海8月。桃院已通知內政部移民署及海洋委員會海巡署偵防分署執行。全案可抗告。

