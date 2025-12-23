鄭文燦涉貪案大翻盤？辯方爆檢方「洗筆錄」 關鍵證詞遭硬拗成劇本

前桃園市長鄭文燦涉華亞科土地開發弊案，桃園地院23日於法庭勘驗關鍵證人廖力廷的18則調詢及偵訊筆錄。 圖：林昀真/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 前桃園市長鄭文燦涉貪案出現重大反轉。代表鄭文燦的辯方律師今（23）日於法庭勘驗關鍵證人廖力廷的18則調詢及偵訊筆錄，爆出令人震驚的偵辦內幕。鄭文燦委任律師提出，此案的關鍵證人是廖力廷，從勘驗內容顯示，廖力廷的原始證詞是「沒有對價關係」、「是政治獻金」，鄭文燦還東西時並沒有說監聽一事，結果一路洗筆錄成為「還錢是因為知道被監聽」，並批評將證人模糊的記憶，「揉捏」成符合檢方預設的腳本的「合成證詞」，藉此編造出一個劇本，根本上是「洗筆錄」的行為。

鄭文燦委任律師表示，從廖力廷許多關鍵證詞，證明他根本沒有起訴書所描述的記憶，廖力廷在偵查期間的回答多數為「我真的忘記了」、「我真的想不起來」、等坦承記憶模糊，或是記憶錯亂，或者說，「當時沒有說什麼」，這些對被告鄭文燦極為有利的關鍵供述與核心問答，在正式卷內筆錄中「被消失」，嚴重衝擊本案證據的合法性。

此外，廖力廷對於關鍵情節如「對價性」或「監聽細節」起初均表示「不知道」、「沒印象」。但勘驗偵訊內容時發現，調查官與檢察官竟以「大家會相信嗎？」、「這很明顯就對價了」、「我幫你恢復記憶」等語強力施壓，硬生生將證詞導向有罪指控。

勘驗偵訊內容進一步揭露檢方極具爭議的程序違失。廖力廷羈押期間，曾在一次庭訊前向檢察官索要一包檳榔，作為建立「互信基礎」的象徵。檢察官在誤以為錄音錄影設備已關閉的情況下，對廖表示「這沒有錄音錄影」，隨後便提供檳榔；然而事後勘驗發現，設備實際上仍在運作，調查官察覺後竟「突然關閉錄影」，導致後續對話內容出現空白、無從釐清。

根據勘驗紀錄，就在檢察官聲稱「沒有錄音錄影」之後，廖力廷隨即表達願意協助辦案，但強調希望與檢方建立互信共識，並期待能因此提早交保。他同時坦言自己記憶狀況不佳，長時間「馬拉松式」偵訊，加上羈押期間生活不適、需長期服藥，使其對先前偵訊內容「記不得就是記不得」。廖也直言，他早已向本案調查官澤嵐表明協助意願，並認為透過遞交檳榔的互動，正是希望藉此建立基本的互信關係。

在這之後檢調關閉錄音錄影設備，究竟檢察官與被告廖力廷在錄音錄影關閉後，互相講了什麼，也無從得知。而在本案中，僅廖力廷獲得證人保護法的地位，如果從關錄音錄影這一段偵訊內容解析，事實上，廖力廷的供述也缺乏公正的憑信性。

針對起訴書指稱「鄭文燦因知悉遭監聽而退款」的關鍵情節，辯方指出，證人廖力廷的說法前後反覆，竟出現多達「六個版本」。從最初的版本一至四，廖先是表示「不記得時間、也沒說過什麼」，之後逐步演變為鄭文燦在官邸曾說「你爸嘴巴很大」，再進一步加工為「你爸爸嘴巴很大，有人在監聽」，內容與細節不斷變動，可信度備受質疑。

辯方進一步指出，第五個版本中，檢調發現廖力廷的說法與客觀存在的監聽譯文時點明顯不符，遂在律師與檢調人員共同暗示下，將關鍵時點刻意提前至107年5月11日；然而，此舉仍無法解決時序上的邏輯矛盾——若早已告知遭監聽，何以事後仍前往收取款項。為填補此一破綻，廖力廷遂在第六個版本中，再加碼編造出「500萬元加600萬元退款」的新說法。辯方強調，廖自稱是看到「行動蒐證畫面」才想起600萬元退款一事，但全案卷證清楚顯示，根本不存在該行動蒐證畫面，其供述已屬明顯的「虛偽陳述」與「幻想」。

辯方指出，廖力廷的證詞並非源自真實記憶，而是一種被「製造」出來的「合成證詞（Synthetic Testimony）」。執法人員在偵訊過程中，透過高度誘導性的提問，彷彿交給證人一塊「記憶黏土」，不斷反覆揉捏、塑形，直到證詞逐漸符合檢方所期待的樣貌。律師強調，這並非單純的記憶模糊，而是在權力不對等的情境下，記憶被重組、改寫，甚至被植入。

辯方進一步點出多項「廖力廷本身並無原始記憶、卻在偵訊中被誘導生成」的關鍵內容。首先，在金錢性質的認定上，廖力廷最初始終主張 500 萬元屬於「政治獻金」，但調查官以「這是很簡單的觀念」、「沒有收據就不是政治獻金」等說法反覆施壓，逐步將其供述強行導向「具有對價關係」的結論；其次，在所謂監聽情節上，廖力廷對於鄭文燦是否曾告知遭到監聽，多次明確回答「沒有」，卻是調查官在提問時，直接將「你爸嘴巴很大，有人在監聽」這句話嵌入問題之中，廖才順勢附和，形成後續被檢方引用的關鍵說法。

再者，就時間軸而言，廖力廷原本清楚表示退款並非發生於 107 年，但在檢察官、調查官，甚至辯護律師發現其說法與客觀存在的監聽譯文時點不符後，便集體「列出時間序」供其回想，最終硬是將記憶「修正」為 107 年；最後，所謂「額外的 600 萬元退款」，更是在廖力廷羈押後突然出現的說法，廖聲稱是因為看到「行動蒐證畫面」才想起這筆金額，但檢察官當場即指出，案中根本不存在該段畫面，反而凸顯其記憶早已陷入「重建與幻想」的狀態，只是在配合檢調期待下不斷加碼說詞。

鄭文燦委任律師認為，廖力廷的證詞是在長達七年後、記憶淡化之際，在權力不對等的壓力下，為求交保而產生的「合成證詞」。這種在權力不對等、為了換取保釋與減刑（證人保護法）壓力下產生的供述，已喪失任意性與憑信性。辯方呼籲法院應正視檢調「洗筆錄」的嚴重問題，並認定該證詞無證據能力，以捍衛司法正義。

