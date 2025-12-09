鄭文燦涉貪案大逆轉？庭上勘驗錄音 律師團質疑：有利證詞在筆錄中消失

桃園地院今（9）日續審前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區（林口特定區工五工業區）土地開發貪污案，並勘驗涉案人士廖俊松、侯水文的錄音錄影光碟。鄭文燦律師團在庭上逐一提出勘驗重點，指錄音內容顯示多處與起訴書描述不符，有利於鄭文燦市長的證詞，在筆錄中消失未呈現，而且勘驗廖俊松五段偵查光碟後，發現有多處重要關鍵證詞，都沒有記載在筆錄中。

同時律師團也質疑檢方在偵查中存在誘導被告、誤導記憶等狀況，證詞的憑信性有所爭議。律師團指出，勘驗內容顯示106年8月間鄭文燦與廖俊松共有三次聚餐，而非起訴書所稱兩次，且廖俊松每次均邀請不同台塑企業高層同行，刻意營造自己能代表台塑集團的假象。在106年9月14日於官邸會面時，廖俊松向鄭文燦吹噓自身與台塑高層關係，與廖俊松長子廖力廷離開官邸後與妻子談話內容相互印證。

質疑檢方要求 廖俊松改說法 「一周內退款」證詞在筆錄中消失 ​

律師團表示，鄭文燦於9月15日發現廖俊松遺留的物品後，鄭文燦向廖俊松確認後，在一周內就要求廖俊松要到官邸取回，鄭文燦後來並向台塑人員查證廖俊松是否真能代表台塑，錄音內容也可以印證這一點。錄音中廖俊松多次表示退款時間為「9月14日後一周內」，與鄭文燦自始供述一致，而鄭文燦在偵訊供述時，並不知道廖俊松在偵訊光碟的證詞，不存在串證的可能，兩者證詞高度吻合，具有一定的可信度。

然而律師團提到，調查官卻以侯水文監聽內容「他現在是錢收去，不替我們辦事嗎」為由，希望廖俊松改變說法，但卷證可證明侯水文從未被告知退款乙事，顯示本案係以建立在錯誤前提上誘導答案。律師團強調，此項「一周內退款」證詞，在偵查筆錄中被消失，完全未被依規定呈現。因此，此次勘驗有助於確定證據力，提供未來法庭使用。

關於外界關注的「丟包金額」究竟為500萬元或420萬元，律師團說明，卷內僅有420萬元提款紀錄，檢方則主張差額由鴻展公司補足，但無任何事證支持，與相關證人供述亦不一致，金流至今仍存疑點，檢察官於起訴書也沒有舉證。此外，錄音顯示廖俊松原稱於官邸僅以手勢比「五」示意，也沒有說有五百萬一事，鄭文燦未有回應，但在檢察官多次追問暗示後才改口稱「有啦」，律師團質疑偵訊誘導至為明顯。

檢方監聽 「 未曾陳報」 內容不具 有證據能力 ​

在侯水文部分，勘驗內容顯示侯於108年2月退股時自稱因「無法自辦市地重劃」，但當調查官詢問是否因108年4月送公展而知悉市府將採區段徵收時，侯竟反問「公展是要區段徵收？」顯示廖俊松從未向其回報案件都市計畫進度，包括已經退款等重要資訊。律師團指出，卷證顯示桃園市政府早在107年3月16日即確立全區區段徵收立場，與侯的當時得到的資訊完全不符。勘驗此段得知廖俊松並未提供侯正確資訊。

錄音並顯示，廖俊松告訴侯水文已取得土地所有權人百分之百同意，但侯水文查證其員工，發現僅取得5成多；而市府與鄭文燦的立場始終為若地主百分之百同意才能自辦重劃，若未達到門檻，則由市府統一採區段徵收，勘驗錄音內容後，證明市府立場相互都是一樣的，廖俊松對於侯水文並未提供正確資訊。

此外，庭上法官也就本案通訊監察程序當庭詢問檢方是否曾陳報法院，檢察官則明確回應「確實未曾陳報」，法官則當庭表示，經檢視相關資料，本案確實為另案監聽，未在七日內呈報法院核准。律師團針對此節認為，從卷證資料看出在104年立案監聽，監察對象不是鄭文燦，而鄭文燦涉及的事件，是在106年才開始，當時並未申請法院核准監聽，本案監聽自始至終都沒有呈報法院，依照通訊保障及監察法第十八條規定，不具有證據能力。

