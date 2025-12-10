鄭文燦涉貪案浮現轉折？法院勘驗證據有進展 檢辯圍繞「另案監聽」激烈交鋒

桃園市前市長鄭文燦遭控收賄，法院近期密集開庭審理。（圖片來源／胡智凱攝影）

針對桃園市前市長鄭文燦涉入華亞科技園區土地開發案，桃園地院昨（9）日對涉案人士廖俊松等人的錄音錄影光碟進行勘驗，並對相關監聽證據進行了解。其中，針對檢方監聽鄭文燦長達2年，過程是否需要依法陳報法院，檢辯雙方展開激烈交鋒。

鄭文燦案前情提要

桃園地檢署檢察官陳嘉義指揮偵辦鄭文燦案，於去年8月提起公訴。起訴書指出，被告廖俊松、廖力廷、侯水文等人，為了藉自辦市地重劃取得能變賣獲利之抵費地，遂尋求時任桃園市長鄭文燦支持，並以鴻展公司之資金湊足500萬元現金，於106年9月14日於官邸與鄭文燦會面時，置放在會客室茶桌下。

儘管最後桃園市政府並未同意市地重劃，但陳嘉義仍依據廖俊松等被告的證詞，認定鄭文燦在9月14日的會面中有說「知、知、知（台語）」，而收受該筆500萬元賄賂。

檢方在起訴書中痛斥，鄭文燦依行賄者之所願，將國家土地開發之全民利益，坐享為私人金庫，有辱官箴，惡性甚重，具體求刑12年。

鄭文燦似曾拒收賄款但證詞消失

針對鄭文燦案，桃園地院昨日開庭，對廖俊松等涉案人士的錄音錄影光碟及相關監聽證據進行勘驗。

據轉述，第一則錄音證據顯示，廖俊松不斷強調自己能代表台塑集團，而鄭文燦在會晤廖俊松的隔日即9月15日，才發現裝有500萬賄款的手提袋，但他拒絕收受，並要求廖俊松在一週內要到官邸取回，鄭文燦後來並向台塑人員查證廖俊松是否真能代表台塑。

第二則錄音證據之中，廖俊松則多次向偵辦人員表示，退款時間為「9月14日後一週內」，與鄭文燦自始供述一致，不過此項「一週內退款」的證詞，在後續偵查筆錄中消失。

鄭文燦疑未開口答應收賄

針對檢方認定鄭文燦在9月14日會晤時，當場有說「知、知、知（台語）」，而收受該筆500萬元賄賂；據轉述，在勘驗第三則錄音證據時，發現廖俊松原本供稱其並沒有向鄭文燦稱500萬，只以手勢比5，同時也供稱鄭文燦只有點頭但沒有回應「知」（台語）。

之後，錄音證據顯示，檢察官2次直接於問題中暗示，鄭文燦是否有說「知」（台語）；廖俊松起初仍表示鄭文燦並無此回應；直到檢察官第4次追問，廖俊松才改稱「有啦」。

檢察官未向法院陳報監聽鄭文燦

開庭過程中，法官也就本案通訊監察程序當庭詢問檢方，是否曾陳報法院？據轉述，檢察官明確回答「確實未曾陳報」，法官則當庭表示，經檢視相關資料，本案確實為另案監聽，未在7日內陳報法院核准。

法界人士說明，法院核發監聽票一般期間為30天，並可申請延長，但延長都需經法院同意，不過鄭文燦從104年開始就被監聽，到106年官邸會晤廖俊松時，早已超過一般監聽期限，而之所以還會被監聽，大概就是因為「另案監聽」。

所謂另案監聽，法界人士說明，是在合法監聽A案的時候，意外聽到B案，因此監聽機關不是沒有取得合法監聽票，而只是僅針對A案而已；至於意外聽到B案的部份，根據通訊保障監察法第18-1條規定，應於發現後7日內補行陳報法院，才能當作證據。

檢方反擊：監聽有證據能力、訊問無誘導無隱匿

關於「1週內退還500萬元」的關鍵證詞在筆錄中消失，鄭文燦與律師團多次質疑被檢方「洗筆錄」；檢方則嚴正否認，強調偵訊程序並無誘導，而之所以未記載最初說法，是因為筆錄要呈現的是被訊問人的最終真實意思。

鄭文燦則當庭表示，證人有利或不利於被告的證詞都須完整呈現，如今卻看到重要段落被忽略，因此才會質疑筆錄遭「清洗」。

至於監聽未陳報法院的部份，檢方強調不是另案監聽而是本案監聽，不過法官則表示，是否有證據能力合議庭會有裁定，並當庭諭知12月23日上午再次開庭，將勘驗另一被告廖力廷的偵訊光碟。

