鄭文燦涉貪案開庭勘驗筆錄 證據是否遭蓋牌成爭議

（中央社記者葉臻桃園9日電）前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案，桃園地院今開庭勘驗涉嫌行賄的廖俊松、侯水文筆錄；辯方認為筆錄不完整是將證據「蓋牌」，檢方否認誘導偵訊。

鄭文燦涉林口特定區工五工業區（華亞科技園區）土地擴大開發貪污案，去年8月間被桃園地檢署依貪污治罪條例起訴、求刑12年。

桃園地方法院今天開準備程序庭，針對涉行賄的林口工五重劃區建廠管理委員會前主任委員廖俊松、台塑企業總管理處前執行副總經理侯水文的調查局、檢方偵訊筆錄進行勘驗。

廣告 廣告

鄭文燦律師團指出，偵訊影像顯示，廖俊松在被問及民國106年9月14日去鄭文燦官邸送錢時，一開始是說鄭文燦在「1週後退錢」，但調查官認為這段陳述和廖俊松的兒子廖力廷不同，因此提示廖俊松，廖俊松才改口。

此外，廖俊松在影像中，被問及在鄭文燦官邸手比5（象徵袋內新台幣500萬元現金）時鄭文燦有沒有回話，一開始也是說沒有，是檢方多次提示鄭文燦是否有以台語回覆「知、知、知」，才改口說有。

律師認為，這樣的偵訊行為是錯覺誘導，顯然廖俊松對很多事已無印象，因為被誘導才改口，且廖俊松對於「1週後退錢」的陳述和鄭文燦一直以來的主張和記憶相同，這段陳述卻沒有被記載到筆錄中。

鄭文燦表示，整件事都是靠廖俊松居中傳遞，廖俊松甚至告訴侯水文已經取得100%土地所有權人同意，侯水文打聽後才知道只有50%，所以侯水文才會在影像中說廖俊松「一直在騙他們」，證明台塑內部也被廖俊松騙了；檢方將不利於他的筆錄「蓋牌」，偵訊行為是在「洗筆錄」。

檢方表示，廖俊松在偵訊第一時間很多東西記不清，經提示才想清楚，「1週後退錢」也是說「好像是1週」，但廖力廷偵訊卻是說1年後才拿到錢。

檢方指出，未記載廖俊松說「1週後退錢」，是因為廖俊松在此事最後的結論是1年，且鄭文燦要廖俊松1週後來拿回現金，廖俊松一直沒來拿，是到107年8月13日，鄭文燦因為知道廖俊松被監聽才返還賄款。

檢方也說，並未用假資料來偵訊，因此並非不正訊問，提示「知、知、知」也非誘導；筆錄逐字只能紀錄和本案大致相關的內容。（編輯：方沛清）1141209