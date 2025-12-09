鄭文燦涉貪案 律師轟檢違法監聽

桃園地院9日審理前桃園市長鄭文燦（右）涉貪500萬元案。（賴佑維攝）

桃園地院9日審理前桃園市長鄭文燦涉貪500萬元案，辯護律師錢建榮轟檢方違法監聽，主任檢察官呂象吾當庭反擊，並引用錢的高院判決指出，依法定程序監聽偶然獲得另案證據也容許作為證據，質疑「錢法官」與「錢律師」見解相反。錢回應，他並非撰寫判決書的受命法官。

鄭文燦涉收賄護航「林口特定區工五工業區擴大開發案」昨再開準備程序庭，因鄭先前稱隔天在會客室才發現有現金，隨即聯絡白手套廖俊松退錢，但廖一直沒拿。辯護律師團則就廖俊松、某集團前發言人侯水文筆錄提出意見，質疑檢調未記載廖俊松稱1周內退錢，強調廖的說法與鄭一致，顯然鄭的證述有高度可信度。

廣告 廣告

辯護人也質疑，法院勘驗偵訊廖俊松筆錄，檢方當時詢問廖是否給錢後，鄭文燦有用台語回應「知、知、知」，但廖一開始沒有回應，經檢方第4次詢問後才說有，此舉也未記載於筆錄，檢方疑在「洗筆錄」，將對鄭有利的記載「蓋牌」。檢方則回應，筆錄不可能逐字記錄，呈現的也是被訊問人的「真意」。

此外，錢建榮昨質疑檢方民國104年就開始監聽，錢被丟包是106年，可見當時監聽他案，後來監聽鄭文燦卻未依法「另案陳報」，此舉是違法監聽。

呂象吾提出錢建榮在台灣高等法院任職時期的107年度重上更三字第39號判決指出，依法定程序監聽偶然獲得的另案證據，自應容許將偶然獲得的資料作為證據使用，質疑「錢法官」與「錢律師」見解相反。錢聽聞後，指自己不是撰寫判決書的受命法官。

法官當場確認此案並無「另案陳報」，對於是否合法監聽，將由合議庭討論後再裁定。