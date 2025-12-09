鄭文燦涉貪第10次開庭！「光碟攻防」法官突喊卡：休庭20分鐘 原因曝光

記者羅欣怡／桃園報導

前桃園市長鄭文燦涉貪，今（9日）地10次準備程序庭。（圖／民眾提供）

前桃園市長鄭文燦被控任內涉貪，桃園地院今（9日）上午進行第10次準備程序庭。鄭文燦穿著灰色夾克現身，依舊沒受訪，迅速進入法庭。但才開庭法官諭命休庭20分鐘，原因曝光。

桃園地方法院9日開庭，鄭文燦由王牌律師團錢建榮、鍾維翰與施宣旭擔任辯護律師，桃園地檢署則由主任檢察官呂象吾、吳昇峰和公訴組檢察官邱健盛應戰。

桃園地院今日勘驗同案被告廖俊松和侯水文的調、偵訊光碟，原定9日要勘驗鄭案另一被告侯水文在2017年8月6日的偵訊光碟，辯方事先提供「有爭執部分」的文字資料，檢方卻未收到，一查，原來疑似法院和地檢署在公文收發上失誤，以至於檢方沒收到相關資料，因此當庭裁示先休庭20分鐘，讓法院印資料供檢方閱覽後再開庭。

檢、辯雙方依舊針對是否違法監聽爭論。辯方指出，檢方聲稱是從104年即展開的「本案監聽」，但鄭文燦當年不僅才上任不久，且距離106年9月14日官邸丟包約有2年的時間，鄭文燦的委任律師錢建榮更質疑檢方是惡性的非法監聽，認為所有的監聽內容都沒有證據能力。

不過檢察官反擊，錢建榮擔任合議庭成員時所做出的判決中清楚指出：「依法定程序監聽偶然獲得之另案證據，並非實施刑事訴訟程序公務員因違背法定程序取得之證據，鑒於另案監聽之執行機關並不存在脫法行為，且監聽具有前述不確定性特質，有關另案之通訊內容如未即時截取，蒐證機會恐稍縱即逝，基於與「另案扣押」相同法理及善意例外原則，自應容許將該偶然獲得之資料作為證據使用。」

檢方認為，當年的「錢法官」與現在的「錢律師」採取了完全相反的見解，檢察官可以理解每個人的法律見解不盡相同，但辯護人不應該因為法律見解的不同，就為檢察官扣上「違法監聽」或「濫權監聽」的帽子，如此一來對於辛苦辦案執法的公務員並不公平。

