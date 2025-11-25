鄭文燦稱心如止水被酸爆！詹江村揭真正原因

▲前桃園市長鄭文燦傳出想回鍋選舉。（圖／記者葉政勳攝，2024.07.11)

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前爆料，前桃園市長鄭文燦有意代表民進黨回鍋參選，不過，鄭文燦已透過議員反駁，強調自己心如止水，沒有任何選舉的規畫。對此，桃園市議員詹江村23日發文指出，鄭文燦是一個不甘寂寞的人，他不可能心如止水，參選桃園市長的消息，就是鄭文燦自己拋的風向球。

詹江村日前發文表示，吳子嘉透露鄭文燦想選市長，隔天子弟兵馬上說，鄭文燦此時心如止水，鄭文燦真的心如止水嗎？鄭文燦不可能心如止水，鄭文燦是一個不甘寂寞的人，他不可能心如止水。參選桃園市長的消息，就是鄭文燦自己拋的風向球，吳子嘉是鄭文燦好朋友，不可能只是空穴來風。

詹江村又說，但是鄭文燦真的想選嗎？不可能，他不可能想選，他的官司夠他受了！他只是不甘寂寞，故意拋個風向球，一方面怕別人忘記他，一方面讓他的朋友知道，其實他還是有行情的。

同時，另一桃園市議員凌濤也指，鄭文燦說自己心如止水這段話，其中埋的伏筆相當多，一是看鄭文燦遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果；二是「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果賴清德開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？

