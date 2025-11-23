鄭文燦稱「心如止水」否認回鍋再戰桃園 凌濤：無風不起浪

外界盛傳前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選2026桃園市長，綠營議員轉述鄭文燦說法「我心如止水」否認，桃園市議員凌濤今在臉書發文直指「無風不起浪」。(本報資料照)

外界盛傳前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選2026桃園市長，綠營議員轉述鄭文燦說法「我心如止水」否認，桃園市議員凌濤今在臉書發文直指「無風不起浪」，端看黨主席賴清德的態度，強調就算藍白合作也不能掉以輕心，尤其民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數。

凌濤指出，鄭文燦參選2026並非空中樓閣，有人轉述鄭文燦的心境提及「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」，他認為，這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭前市長遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果；二是「沒有任何選舉規畫」沒有百分百跟「不選」畫上等號，如果賴主席開綠燈，選舉規畫會不會橫空出現？

凌濤表示，無風不起浪，早就聽聞地方盛傳鄭文燦積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性。有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，比較可能是為他自己試水溫。凌濤分析，鄭文燦稱心如止水，唯一擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度；賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。

凌濤研判，賴清德對桃園佈局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機率，何志偉、王義川、鄭文燦，端看2028賴清德評估自身黨內的能量。以目前來說，排除競爭者會比進入藍綠對抗的格局，對他來得重要。凌濤強調，鄭文燦若想選，也必須先為他的官司，向全桃園市民道歉。

凌濤呼籲，無論如何，藍營都不能以逸待勞，必須積極操兵，接軌民意走向，對於政績的鋪排應該全面，不應單押個別政績的比例；「就算藍白合作了也不能掉以輕心」，民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數。情勢變化很快，藍營必須嚴陣以待。

★未經判決確定，應推定為無罪。

