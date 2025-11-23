鄭文燦被問參選桃園市長這樣回 凌濤解讀「這伏筆相當多」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導
外傳身陷貪污案件的前海基會董事長鄭文燦有意回鍋參選桃園市長，雖然後續傳出鄭表示「心如止水，沒有任何選舉規劃」。不過桃園市議員凌濤則認為「這段話埋的伏筆相當多」，一是看鄭前市長遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果賴主席開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？
凌濤說，無風不起浪，早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性。有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，比較可能是為他自己試水溫。他稱心如止水，唯一擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度。賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。
凌濤表示，總統賴清德對桃園佈局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機率，何志偉、王義川、鄭文燦，端看2028賴清德評估自身黨內的能量，以目前來說，排除競爭者會比進入藍綠對抗的格局對他來得重要。而鄭文燦若想選，也必須先為他的官司，向全桃園市民道歉。
凌濤強調，無論如何，藍營都不能以逸待勞，必須積極操兵，接軌民意走向，對於政績的鋪排應該全面，不應單押個別政績的比例；「就算藍白合作了也不能掉以輕心」，民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數。情勢變化很快，應嚴陣以待。
更多FTNN新聞網報導
藍白2026縣市長怎麼合？國民黨內傳「乾脆都不讓」
觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」
觀察／財劃法修後多拿150億、光復重建傅崐萁再加200億特別預算 會被議長張峻一腳踹沒了？
其他人也在看
美國擬啟動委內瑞拉軍事行動新階段 多家國際航空因安全警告停飛
美方近期宣稱馬杜洛領導一個販毒集團，但馬杜洛否認相關指控。報導指出，由於情勢敏感，四名美國官員皆在匿名情況下受訪。兩人透露，新行動的第一步很可能是秘密行動（covert operations）。五角大廈未回應相關提問，中央情報局（CIA）則拒絕置評。一名美國高階官員表示，川...CTWANT ・ 5 小時前
不滿高市＂台灣有事說＂ 央視記者誘導聯合國背書遭打臉
政治中心／綜合報導日本首相高市早苗的"台灣有事說"，讓中國氣得跳腳，現在更將戰場轉移至聯合國，中國駐聯合國代表傅聰，日前致函到聯合國，表明若中國以武力介入台海局勢，將堅決捍衛領土完整，就連中國央視記者，也在聯合國例行記者會，試圖誘導發言人背書"台灣是中國的一個省"，不過當場就被打臉。聯合國國秘書長發言人杜加里克遭問台灣是否為中國的省？ 他當場回應央視記者＂不知道大會2758決議文本內容有變更＂（圖／聯合國官網）聯合國秘書長發言人杜加里克vs.中國央視記者：「日本首相高市早苗，說台灣一旦發生緊急狀況，日本也會面臨緊急情況，您能提醒聯合國，對台灣正式立場是什麼嗎？。」中國央視記者，提問聯合國秘書長發言人，想讓對方幫忙背書，但卻事與願違。聯合國秘書長發言人杜加里克vs.中國央視記者：「（這是基於相關的聯合國大會決議），（我之前已經提醒過你）2758決議，所以文件中的正式表述，仍然是"台灣是中國的一個省"，這是否正確？，（我並不知道大會文本中有任何變更）。」中國央視記者在聯合國例行記者會試圖誘導發言人替＂台灣屬於中國的省＂一說來背書 遭當場打臉（圖／聯合國官網）試圖找聯合國取暖，卻慘遭公開打臉，央視記者執意誘導發言，全是因為這封信，中國駐聯合國代表傅聰，致函給聯合國秘書長古特瑞斯，譴責日本首相高市早苗"台灣有事說"，是露骨挑釁言論，還說若日本敢以武力介入台海局勢，將根據聯合國憲章及國際法，堅決行使自衛權。立委（民）王定宇：「中國用聯合國憲章，授權可以直接武力攻擊日本，這件事情，從法律面，早就已經過時被作廢，從實質面來講，證實中國是一個蠻橫不文明，會用軍事恐嚇周邊國家的，麻煩製造者。」立委（民）許智傑：「中國施壓國際，這次想誘導聯合國發言人，談論台灣遭打臉，更凸顯全世界，對台灣主權的高度關注，以及對中國戰狼外交的不滿。」日本首相高市早苗的＂台灣有事說＂引發中國跳腳 中方連日來頻頻表達抗議（圖／資料畫面）中國狂打法律戰，還搬出聯合國2758決議，完全無視於事實，因為2758號決議，明明只說中華人民共和國，是中國在聯合國唯一合法代表、恢復一切權利，並驅逐蔣介石的代表席位，全文隻字未提"台灣"或是"中華民國"，更別說是扯到台灣主權。台大政治系副教授陳世民：「他（中國）一直在扯國際的大謊言，很明顯就是故意要顛倒是非，去混淆視聽，是十分可笑的，"台灣有事"的意思就是說，台灣先被中國攻擊了，影響到日本的海洋運輸線，生存線的安全。」面對台日互挺，中國採取一貫三戰，強打大外宣，但顯然事與願違。原文出處：「台灣有事說」急跳腳！ 央視記者誘導聯合國背書遭當場打臉 更多民視新聞報導中國持續抵制赴日旅遊 多家中籍航空公司減少對日航班「每周逾70班次」日本首相高市早苗啟動新國家策略 食品科技正式列入成長引擎核心中日關係急凍！日本徵詢明年1月舉辦「日中韓領袖峰會」 遭中國拒絕民視影音 ・ 1 小時前
民眾PO黃國昌自由座罰站諷綠委商務艙打卡 陳柏惟曝原因：忘記買票
民進黨立委許智傑日前在社群平台上發文，分享自己跟同為南部立委的李柏毅、黃捷、徐富癸搭高鐵南下的合照，但有民眾貼出民眾黨主席黃國昌自由座罰站照，表示「平平都是立委，辦卡真的要辦對張」，暗指民進黨立委有特權。該貼文引來前立委陳柏惟回應，他表示，「這個工作福利是有包含高鐵通勤補助，因此通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了，請不用擔心辦卡的問題」。太報 ・ 1 小時前
拚2026藍營北市「小雞」單獨過半！戴錫欽：尊重民眾黨提名策略
藍白日前舉行黨主席峰會，外界關注明年九合一大選「藍白合」及藍營提名策略。國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽今天表示，國民黨在台北市的目標是「過半」，他之後會與有意爭取的新人碰面，並與現任議員交換意見，擬定最好的提名機制。中天新聞網 ・ 1 小時前
桃園青年諮詢委員招募啟動 即日起至12月底受理報名
桃園市政府青年事務局正式啟動「第七屆桃園市政府青年諮詢委員」公開遴選，即日起至12月31日受理報名。本屆預計遴聘51名年齡介於16至40歲的學生與社會青年，邀請具備行動力、創新思維與公共熱忱的桃園青年投入市政討論，成為城市發展的重要推手。青年局長侯佳齡表示，青年諮詢會是青年理解市政運作、參與公共治理自由時報 ・ 3 小時前
反對日本「台灣有事」 中國動員邦交國表態
（中央社台北23日電）中日關係緊張持續之際，中國動員邦交國在相關議題上表態。中國外交部長王毅出訪塔吉克時提到，中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。俄羅斯、敘利亞等國近期也針對台灣議題有所表態。中央社 ・ 1 小時前
鄭麗文雲林故鄉行 「一個字」透露雲林縣長參選人選
國民黨主席鄭麗文23日回到故鄉雲林縣口湖鄉參加健走活動，表態將投入明年雲林縣長選戰的國民黨籍立委張嘉郡到場陪同，對縣長參選人選，鄭強調家裡有一個女生是大家最好的幸福，所以有這個「安」字，張麗善縣長是滿意度最高的縣長，真心期待張嘉郡順利世代接棒，女人當家安全、安定、安心，大家「安」啦。中時新聞網 ・ 1 小時前
總統原話被三立剪掉？賴清德談周子瑜來台開唱突冒一句話 藍委批：不失言很難？
南韓超人氣女團TWICE今明兩天將首次在台舉辦演唱會，團中的台灣成員周子瑜多年來在海外努力打拼，終於能在家鄉開唱。總統賴清德昨（22）日談到此事時表示，香港與台灣的巨星也都吸引滿場觀眾，顯示台灣經濟愈來愈好。然而，這段採訪在三立報導時，卻刪掉了一部分原話，影片右上角還出現「一刀未剪」4個字，略顯諷刺。針對此事，國民黨立委王鴻薇在臉書發文提到，「到底什麼叫一刀......風傳媒 ・ 19 小時前
板橋垃圾廠用地轉型變更 開闢6.59公頃公設興建580戶社宅
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 為了活化新店溪水岸資源並解決歷史遺留問題，新北市政府推動「板橋垃圾處理廠用地」轉型變更案。該用地橫跨板橋區與中和區，將透過市地重劃方式辦理開發。此案計畫面積達14.86公頃，考量用地已無使用需求，且配合行政院配水池設置需求，於是經過專案檢討後變更，實際開闢公共設施，兼顧民眾權益及地區發展需求。 未來市府可實質取得開闢...匯流新聞網 ・ 4 小時前
日本住宿狂降價！旅日達人點名「3大熱區」一票人點頭
生活中心／張予柔報導日本首相高市早苗近期在國會表態「台灣有事就是日本有事」，此言論不僅引發中日關係緊張，也在旅遊市場掀起波瀾。中國政府先呼籲民眾勿赴日旅遊，導致多數旅行團及自由行旅客退訂行程，又宣布暫停進口日本水產品，這也讓台灣網友注意到，日本部分地區的住宿價格出現波動。對此，旅日達人林氏璧也分析了價格下滑的原因。民視 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 1 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 5 小時前