鄭文燦開庭痛批「洗筆錄」 質疑關鍵證詞遭消失！檢方反擊：筆錄反映真意

海基會前董事長鄭文燦捲入華亞科技園區土地開發貪汙案。（本刊資料照）

海基會前董事長鄭文燦遭控擔任桃園市長時，涉入華亞科技園區土地開發貪汙案，桃園地院今（9日）再開準備審理庭，審理前檢辯雙方共同勘驗涉案人士廖俊松、侯水文於調詢與偵訊時的錄音錄影。勘驗過程中，鄭文燦與律師團多次質疑，關於「1週內退還500萬元」的關鍵證詞在筆錄中消失，整份內容被「洗筆錄」；檢方則嚴正否認，強調偵訊程序並無誘導，筆錄呈現的是被訊問人的最終真實意思。

庭上焦點落在2017年9月14日廖俊松是否前往鄭文燦官邸送錢、又何時將款項退回。錄影中，廖俊松起初稱1個星期後將裝在水果盒內的500萬元退給兒子廖力廷；但調查官提示監聽資料與其他證詞，指出鄭文燦1年後才退回款項，使廖俊松後來改口。鄭文燦律師團表示，廖在影像中數度重申1週內退款，且與鄭文燦一開始的供述一致，應視為高度可信證詞，卻未出現在正式筆錄中。

證詞為何被消失？

律師團進一步指出，錄影畫面能清楚佐證廖俊松曾多次提及1週內退款，但偵查筆錄卻全數未呈現。他們認為，調查官以侯水文監聽內容「他現在是錢收去，不替我們辦事嗎？」作為追問基礎，但侯並不知有退款一事，代表偵訊建立在錯誤前提上，等同誘導供述。鄭文燦當庭表示，證人有利或不利於被告的證詞都須完整呈現，如今卻看到重要段落被忽略，因此才會質疑筆錄遭「清洗」。

監聽是否合法？

今日庭上另一個攻防集中於監聽取得的合法性。檢方主張，所有監聽均屬本案、具證據力；鄭文燦律師團則反擊，認為檢方採取流刺網式非法監聽。辯護律師錢建榮指出，監聽聲請始於2015年，但廖俊松前往官邸丟包賄款是2017年，兩者時序根本不符，質疑監聽不合程序。檢方則當庭引用錢建榮過去擔任法官時的判例，反問其前後立場矛盾。

整場勘驗亦揭露起訴書與錄影內容部分不一致，例如聚餐次數從記載的2次變為3次，或廖俊松原稱比手勢象徵「500萬元」時鄭文燦沒有回應，卻在多次追問後改口。辯方質疑廖已記憶模糊卻遭引導；檢方則強調廖起初只是「不確定」，並非遭誘供。

桃園地院後續將持續審理，全案尚未進入實質審判。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

