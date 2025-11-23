鄭文燦「心如止水」否認回鍋參選 凌濤：無風不起浪
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕外傳前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選2026年桃園市長選舉，民進黨桃園市議員昨(22)日轉述鄭文燦的回應，提到「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」，國民黨議員凌濤今指出，無風不起浪，早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，一切還是要看黨主席賴清德的態度，但無論如何，藍營都不能以逸待勞，「就算藍白合作了也不能掉以輕心」，尤其民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數。
凌濤指出，鄭這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭前市長遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果，二是沒有任何選舉規劃並未百分百跟不選劃上等號，「如果賴主席開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現」。
凌濤指出，早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選明年選舉的可能性，有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，比較可能是為他自己試水溫，而他稱心如止水，唯一擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度，賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動。
凌濤指出，賴清德對桃園佈局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機率，何志偉、王義川、鄭文燦到底誰參選，端看2028賴清德評估自身黨內的能量，以目前來說，排除競爭者會比進入藍綠對抗格局來得重要，而鄭文燦若想選，也必須先為他的官司，向全桃園市民道歉。
更多自由時報報導
稱民進黨「重量級人物」有意選桃園市長 吳子嘉：張善政不一定能贏
遭陳菁徽指力挺「月世界」垃圾山主嫌 陳其邁怒了將提告
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
其他人也在看
前市長回鍋參選？凌濤：藍營勿以逸待勞、政績應全面鋪排
日前傳出前桃園市長鄭文燦有意回鍋投入2026桃園市長選戰，民進黨籍桃園市議員魏筠親自向本人詢問後，鄭文燦表示，「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」。對此，國民黨籍桃園市議員凌濤認為，這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭文燦遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是「沒有任何選舉規劃桃園電子報 ・ 4 小時前
鄭文燦「心如止水」藏伏筆？ 凌濤：藍白合也不能掉以輕心
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 外傳前桃園市長鄭文燦可能回鍋參選 2026 桃園市長，國民黨桃園市議員凌濤今（23）日表示，「無風不起浪」，地方確實流傳鄭文燦近期積極走動、接觸昔日樁腳與金主，代表參選並非空穴來風；強調，即便藍白合作成局，國民黨仍不能掉以輕心，因民進黨的政治操作與司法變數依然存在，情勢變化很快，應嚴陣以待。 有媒體人爆料稱，鄭文燦有...匯流新聞網 ・ 3 小時前
拉抬林國漳、蘇巧慧 賴清德：讓蘇擔任市長「新北絕對愈來愈好」
[Newtalk新聞] 民進黨已提名律師林國漳參選宜蘭縣長，而立委蘇巧慧也預計於26日正式獲得黨提名參選新北市長。對此，總統賴清德今（22）日大讚兩位擬參選人，並提到，若蘇擔任新北市長，新北絕對會愈來愈好。 賴清德今晚出席「新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會」，包括立法院前院長游錫堃、立委蘇巧慧、吳秉叡、林淑芬、張宏陸、李坤城、陳俊宇、宜蘭縣長參選人林國漳，以及多位新北市議員出席。 賴清德表示，他在新北市出生、長大，非常感謝宜蘭鄉親來到新北市打拚，讓新北市發展，特別是宜蘭縣同鄉會人才輩出，大家的奮鬥成果可以讓新北市所有鄉親受惠。所以他特別拜託，宜蘭縣要選出好縣長，新北市也要選出好市長。 賴清德也立刻詢問台下，誰是新北市的好市長？民眾則高喊蘇巧慧，蘇也隨即站起來向民眾鞠躬致意。 賴清德指出，蘇巧慧確實是非常理想的人才，其是台大法律高材生，留學美國，又在立法院擔任多屆立委，長期服務新北，表現非常傑出。他強調，如果新北市能讓蘇巧慧來當選市長，新北市絕對會愈來愈好。 蘇巧慧表示，新北跟宜蘭緊緊相鄰，從坪林、雙溪、貢寮到烏來，早已是共同生活圈，宜蘭更長年是台灣民主聖地，人才輩出，為台灣培養新頭殼 ・ 16 小時前
張景森評論高市早苗 快速、明確、信賴—意志型的領導者
高市早苗在政壇中形成鮮明存在感的關鍵，並非僅在於她的保守立場，而是她極為罕見...信傳媒 ・ 4 小時前
示警「張善政不一定會贏」！吳子嘉爆綠營大咖黑馬親征：政壇的震撼彈
藍綠白積極備戰2026大選，除了台北市長蔣萬安坐鎮的首都攻防戰之外，民進黨也有意挑戰尋求連任的桃園市長張善政，而除了民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉之外，有傳聞貪污醜聞纏身的前桃園市長鄭文燦有意回鍋，媒體人吳子嘉分析，這不僅是政壇的震撼彈，更是對張善政的一大挑戰。吳子嘉在《董事長開講》節目中透露，自己透過個人管道得到可靠消息，得知鄭文燦已私下會面民進黨......風傳媒 ・ 1 天前
路透：美國準備對委內瑞拉啟動新一階段軍事行動
路透社引述4名美國官員透露，美國準備在未來幾天內針對委內瑞拉啟動新一階段的軍事行動，川普政府正加強對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)政府的施壓。 路透社未能確認新軍事行動的具體時間和規模，也無法確定美國總統川普(Donald Trump)是否做出採取行動的最終決定。隨著美軍近幾週來在加勒比地區部署兵力，也不斷傳出美方即將採取行動的報導。 2名美國官員表示，這項秘密行動很可能是針對馬杜洛新一輪行動的第一步。由於美國即將採取的行動事涉敏感，4名官員都要求匿名。 五角大廈將相關問題轉給白宮。中央情報局(CIA)則拒絕置評。 一位高階政府官員22日表示，對於委內瑞拉不會排除任何可能性。 這位不具名的官員表示：「川普總統準備動用美國的一切力量，阻止毒品流入我國，並將罪魁禍首繩之以法。」 委內瑞拉通信部尚未對此做出回應。 川普政府一直在評估針對委內瑞拉的各種方案，應對其所謂馬杜洛向美國提供導致美國人死亡的非法毒品。馬杜洛否認與非法毒品交易有任何關聯。 2名美國官員告訴路透社，正在考慮的方案包括試圖推翻馬杜洛政權。 自2013年以來一直掌權的馬杜洛堅稱，川普試圖推翻他，委內瑞拉民眾中央廣播電台 ・ 4 小時前
被吳子嘉爆復出參選桃園市長！鄭文燦這樣說
[NOWnews今日新聞]桃園前市長鄭文燦因涉及《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方提起公訴並求刑12年，媒體人吳子嘉則爆料，傳出鄭文燦要參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈。不過，民進黨桃園市議員魏筠今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭文燦復出選桃園市長？ 凌濤爆回應藏伏筆：早聽聞地方盛傳
2026桃園市長選舉，資深媒體人吳子嘉近日稱前桃園市長鄭文燦有意代表綠營回鍋參選，引發各界議論；不過，鄭已回應無選舉規劃。國民黨桃園市議員凌濤透露，早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性，凌濤強調，藍營不能以逸待勞，必須積極操兵。中時新聞網 ・ 4 小時前
首度站台蘇巧慧! 賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導總統賴清德今（22號）出席新北市宜蘭同鄉會活動，除了新北立委蘇巧慧，已正式通過黨提名、正式參選宜蘭縣長的律師林國漳都到了，賴總統台上致詞強調，選縣長一定要選"正派、專業和溫暖"的人，大力推荐正派的林國漳外，也首次公開為蘇巧慧站台、大讚她是非常理想的市長人選。民視 ・ 8 小時前
鄭文燦復出選桃園市長？ 凌濤：早聽聞地方盛傳
「鄭文燦參選2026並非空中樓閣」，凌濤指出，有人轉述鄭文燦的心境提及「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」。這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭前市長遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號...CTWANT ・ 3 小時前
賴總統點將》會救火、老資格的憲兵硬漢 張博彥升少將接馬防部主任
賴清德總統核定將官晉升名單，憲兵指揮部政戰副主任張博彥上校將升任陸軍馬防部政戰主任，並晉升少將。張博彥擔任政戰高階要職多年，擔任202指揮部政戰主任、國防部軍事新聞處副處長等重要職務，還曾在陸軍269旅遭遇數起軍紀事件後，臨危受命救火，扛起政戰主任職務，穩健表現也讓這名曾為憲兵特勤隊一員的硬漢，獲得自由時報 ・ 4 小時前
感恩節出遊 全美2/3地區恐遭遇豪雨、強風、大雪
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。一場影響範圍廣泛的暴風雪可能帶來豪雨、強風、大雪和雷暴雨。美...世界日報World Journal ・ 4 小時前
《政治》放手川伯戰新北 蔣：選舉還很久
【時報-台北電】2026新北市長選舉升溫！在北市府與新壽21日完成解約、立院同日修《地制法》通過「李四川條款」後，傳出台北市副市長李四川將可放手參選新北市長；對此，台北市長蔣萬安及李四川22日不約而同笑回「現在離選舉還很久」，李也表明黨若一定要他承擔，他不排斥。綠營方面，賴清德總統、副總統蕭美琴22日各自前進新北，拉抬綠委蘇巧慧參選新北市長聲勢，為賴蕭首度於公開場合為蘇發聲助選。 北市府21日傍晚宣布與新壽完成合意解約協議，外界解讀李四川任務告一段落，即將出戰新北市長選舉，加上立院21日通過「李四川條款」，蔣萬安昨出席2025年CBMC台灣年會「城市論壇」，被問及「分手」新壽、何時「放手」李四川？蔣笑回，離選舉還有很長一段時間，「我們現在都全力專注在拚市政」。李四川昨受訪也說，其實時間還很久，「但如果黨一定要我承擔，我不排斥」。國民黨台北市議員曾獻瑩說，「越慢放川伯越好」，先讓李四川把輝達搞定，再帶此政績參選新北市長。 新北議會國民黨團書記長王威元說，李四川擔任雙北或高雄市副市長，往往被肯定擅長處理重大市政危機，因此李參選新北是「讓人安心的選擇。」目前黨內布局未定，新北副市長劉和然民調時報資訊 ・ 5 小時前
藍營看過來！醫列全世界這些國家都有民防手冊
全民防衛手冊普發到全台各家各戶，連日引發討論。前國民黨發言人李明璇批評，台灣人民不希望戰爭，老百姓要的不是一本手冊，而是一個能避免戰爭、守護和平的政府。杜承哲醫師則列出世界有許多國家都有民防手冊，它們都曾面臨過戰爭威脅，並將此類手冊視為加強國民應變能力的工具。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
天主教學校師生逾300人遭擄！ 奈及利亞遇11年最嚴重綁架事件
非洲國家奈及利亞一間天主教寄宿學校，本週遭遇持槍歹徒闖入，擄走多名師生後，週六（11/22）上調遭綁架人數至300多人，成為11年來當地最嚴重的大規模擄人事件。太報 ・ 4 小時前
6架次共機越台海中線擾周邊空域 國軍監控
（中央社記者游凱翔台北23日電）國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，6架次共機逾越台海中線侵擾北部及西南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。中央社 ・ 5 小時前
4連霸里長搞出垃圾山！選丟「月世界」原因曝光
政治中心／楊佩怡報導高雄市燕巢區、田寮區月世界風景區多處山坡地被不肖業者傾倒數十噸廢棄物案，經調查後赫然發現主謀竟是岡山區碧紅里里長李有財與其兒子，訊後父子倆等4人都遭到羈押禁見。至於為何要選在月世界丟棄近13噸的廢棄物，其中的背後原因也隨之曝光。民視 ・ 4 小時前
藍營新北派李四川最強？藍議員曝"最佳參選時間點"！
論壇中心/綜合報導匯流新聞推出新北市長民調，顯示如果藍綠一對一，國民黨的李四川領先民進黨的蘇巧慧，如果藍綠白三腳督，李四川和蘇巧慧則在誤差範圍內，而黃國昌則是墊底，而台北市副市長李四川目前正忙於處理輝達落腳北市，未對選舉做過多回應，只回專心市政。民視 ・ 7 小時前
月世界變垃圾山現惡臭 綠營里長等4人收押禁見
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子、蘇姓員工及司機涉犯《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，檢方後續向法院聲請羈押禁見，法院於昨（21日）晚間裁准。中天新聞網 ・ 1 天前
藍營張嘉郡表態爭取雲林縣長大選！蘇治芬鬆口「綠營人選是這人」
政治中心／巫旻璇報導2026年九合一選舉中，雲林縣長之戰備受矚目。現任縣長張麗善任期屆滿，國民黨內傳出其姪女、立委張嘉郡有意接棒，並透露將爭取黨內提名，延續張麗善的施政路線；民進黨方面則傾向由立委劉建國出馬。前縣長蘇治芬21日受訪時直言，民進黨人選「不會有變數」，明確點名劉建國將代表出征。民視 ・ 1 天前