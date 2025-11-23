鄭文燦「心如止水」藏伏筆？ 凌濤：藍白合也不能掉以輕心 207

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

外傳前桃園市長鄭文燦可能回鍋參選 2026 桃園市長，國民黨桃園市議員凌濤今（23）日表示，「無風不起浪」，地方確實流傳鄭文燦近期積極走動、接觸昔日樁腳與金主，代表參選並非空穴來風；強調，即便藍白合作成局，國民黨仍不能掉以輕心，因民進黨的政治操作與司法變數依然存在，情勢變化很快，應嚴陣以待。

有媒體人爆料稱，鄭文燦有意代表民進黨參選桃園市長。但民進黨桃園市議員魏筠在臉書駁斥，且要外界不用再猜了，她已直接問鄭文燦本人，鄭表示：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。

「鄭文燦參選2026並非空中樓閣。」凌濤表示，鄭文燦的話伏筆相當多，一是其遭司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果；二是「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號。他直言，如果民進黨主席賴清德開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？

凌濤透露，他早就聽聞地方盛傳鄭文燦積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性。他說，有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，比較可能是為鄭自己試水溫；而鄭稱心如止水，唯一擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度，「賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高」。

「賴清德對桃園佈局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機率。」凌濤分析，被點名市長參選人有望的包括總統府副秘書長何志偉、民進黨立委王義川及鄭文燦，端看2028賴清德評估自身黨內的能量，以目前來說，排除競爭者會比進入藍綠對抗的格局對賴來得重要。他則要求，鄭文燦若想選，也必須先為其官司，向全桃園市民道歉。

凌濤強調，無論如何，藍營都不能以逸待勞，必須積極操兵，接軌民意走向，對於政績的鋪排應該全面，不應單押個別政績的比例。他認為，就算藍白合作了也不能掉以輕心，民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數，情勢變化很快，應嚴陣以待。

照片來源：國民黨提供

