鄭文燦2026回鍋選桃園市長？凌濤稱無風不起浪：看賴清德態度
媒體人吳子嘉近日爆料民進黨桃園市前市長鄭文燦有意回鍋參選，遭民進黨議員轉述鄭本人說法反駁。國民黨桃園市議員凌濤今（23日）表示，無風不起浪，鄭文燦在地方積極走動，稱心如止水，是擔心這一試，官司橫生變數，一切都要看總統賴清德態度。賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。
吳子嘉爆料鄭文燦有意回鍋參選2026桃園市長，並預言若與現任市長張善政對決，張善政不一定會贏。不過，民進黨桃園市議員魏筠昨（22日）轉述鄭文燦回應，強調「我心如止水，沒有任何選舉規劃」，否認參選傳聞。
凌濤上午在臉書發文，有人轉述鄭文燦的心境提及「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」。這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭文燦遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果賴清德開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？
他說，無風不起浪，早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並評估參選2026的可能性。有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，比較可能是為他自己試水溫。他稱心如止水，唯一擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度。賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。
凌濤認為，賴清德對桃園佈局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機率，何志偉、王義川、鄭文燦，端看2028賴清德評估自身黨內的能量，以目前來說，排除競爭者會比進入藍綠對抗的格局對他來得重要。而鄭文燦若想選，也必須先為他的官司，向全桃園市民道歉。
凌濤說，無論如何，藍營都不能以逸待勞，必須積極操兵，接軌民意走向，對於政績的鋪排應該全面，不應單押個別政績的比例；「就算藍白合作了也不能掉以輕心」，民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數。情勢變化很快，將嚴陣以待。
