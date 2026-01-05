鄭旭凱經營魔法師看板上架 參選新豐鄉長號角響起 - https://www.watchmedia01.com

2026新年伊始，新豐鄉街頭展現一番新氣象。近日，新豐鄉長參選人、前新豐鄉農會總幹事鄭旭凱的大型帆布看板正式在街頭上架。亮眼的看板設計搭配洗鍊的形象，不僅在新年頭一天搶得頭彩，更象徵著他角逐新豐鄉長的計畫已正式進入戰略實施階段，堪稱是一場充滿信心的「成功起手式」。

經營魔法師出手，點亮新豐未來

曾任新豐鄉農會總幹事的鄭旭凱，周邊友人贈與他「經營魔法師」與「逆轉高手」等美譽；在擔任新豐鄉農會總幹事期間，鄭旭凱善用過去在農糧署的公共行政經驗，以專業的經營眼光與卓越的執行力，找出痛點、提出解方、創造最大效益，讓新豐鄉農會信用部業績有了起色，存放比成長9倍，農會盈餘從全國排名300餘名，大幅進步至現今61名，從後段班躍升成長到了資優班。

新豐鄉農會也因此獲得了農業金融署頒發「農金獎」營運卓越獎、經營績效優等獎肯定。鄭旭凱成功帶領農會轉型，將原本面臨挑戰的金融體系經營得有聲有色，成績斐然。此次參選，他帶著「築夢新豐，我們一起來」的願景，主導以專業經營的思維來翻轉地方政務。

築夢新豐 讓我們大家一起來

鄭旭凱表示，看板的上架不僅是視覺的呈現，更是對鄉親的一份承諾。他指出：「2026年是新豐轉型的關鍵年，我們需要的不只是傳統的行政管理，更需要具有前瞻性的『經營管理』。看板在新年之際立起，象徵我們已經準備好，要與鄉親一起贏在起跑點。築夢新豐，我們一起來！」

讓餘生繼續為新豐而燃燒、奉獻

鄭旭凱總是勇於迎接生命中的每一次挑戰，創造逆轉契機，從專業經營管理人的角度「看見問題、剖析問題、解決問題」，在不可能中創造最大的可能與價值，這也是他參選新豐鄉長的初衷。鄭旭凱強調自己退休後生活無虞，也沒有太多的慾望奢求，單純是希望發揮「剩餘價值」，善用自己的專業與經驗，「讓餘生繼續為新豐而燃燒、奉獻！」

專業管理力：地方發展的新引擎

鄭旭凱的形象看板以清新、專業為主調，強調「實幹與效率」。不少路過的鄉親表示，鄭旭凱過去在農會的服務有目共睹，是一位懂經營、會做事的人才。地方人士分析，鄭旭凱憑藉著深厚的基層實力，加上其「經營專家」的專業背景，此次率先釋出視覺看板，無疑是向政壇宣告其參選的堅定決心，也成功在選戰初期凝聚了高度的關注度。

號角響起：構築新豐夢想藍圖

隨著看板遍地開花，鄭旭凱也預告接下來將有一連串的政見發表與基層走訪活動。他強調，未來的新豐應該具備更便利的交通、更健全的福利以及更具活力的產業發展，而這一切都需要透過「科學化」與「專業化」的經營手法來達成。