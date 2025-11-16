鄭昌會有譜！ 鄭麗文8個字親曝「藍白合」重要進度

國民黨主席鄭麗文。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）





各黨派都在為2026地方大選做準備，政治人物的動向也備受關注，昨（15日）藍綠白大咖出席民眾黨台北市議員張志豪父親的告別式，國民黨主席鄭麗文上任後首次與民眾黨兩任黨主席黃國昌、柯文哲同框，透露藍白正式會面可能就在近期。

根據《TVBS新聞網》報導，張志豪父親的告別式藍綠白大咖雲集，國民黨方面出席的有，主席鄭麗文、副主席蕭旭岑、台北市長蔣萬安、副市長李四川；綠營的部分有，總統府副秘書長何志偉、民進黨發言人吳崢、綠委王義川；白營則有前黨主席柯文哲與現任主席黃國昌都出席。

這次是鄭麗文上任國民黨主席後首次與柯文哲、黃國昌同框，鄭麗文透露，今天現場見到柯文哲與黃國昌，雙方已經進行聯繫接洽，「應該很快就會見面」。至於柯文哲與黃國昌則紛紛表示，今天場合不適合（談政治），因此沒有多談。

鄭麗文上任後備受關注，尤其針對兩岸議題態度也引發各界討論，對於藍白未來方向，以及2026大選的策略，或許即將在不久後的「鄭昌會」展開討論。

