「鄭昌會」明登場談什麼？黃國昌這樣說

▲民眾黨立委黃國昌與國民黨主席鄭麗文見面，引發關注。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新任黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明日下午3點在新北市新莊凱悅嘉軒酒店會面，針對外界關注「鄭昌會」談什麼？黃國昌今（18）日表示，希望針對有關於聯合政府的理念、未來在邁向聯合治理的道路上，雙方對於公共政策基本上的看法、未來前進的方向，最重要的是，當執政黨在撕裂社會、造成社會的對立跟衝突的時候，在野黨要一起聯手撐起這個國家，為台灣的未來點亮一盞燈。

民眾黨立法院黨團上午召開居住要正義「虛坪改革」公聽會，黃國昌、幹事長陳昭姿、立委黃珊珊、劉書彬、麥玉珍等人出席。黃國昌受訪時說，只要有共同的目標，雙方在公共政策的議題上或許有不一樣的地方，但是他相信可以找到共同努力的方向，就如同民眾黨立法院黨團在過去這1年多，跟國民黨立法院黨團的夥伴推動了非常多福國利民的法案，從去年的國會改革、財劃法、吹哨者保護法、不法關說罪、棄保潛逃罪、還給勞工假期、軍人加薪、提高警消所得替代率，上週為了拯救台灣的好山海水通過的「光電三法」等，都是非常具體的展現。



黃國昌表示，其實大家只要仔細一想，就會發現他剛剛所提到的改革法案，有非常多是過去民進黨承諾台灣人民卻跳票的法案，以最近財劃法修正當例子，行政院長卓榮泰忘了前行政院長蘇貞昌當年是怎麼說的嗎？蘇貞昌說他當地方首長的時候，「半夜會驚醒，全身都是冷汗，因為米缸裡面沒有米」；他也忘了當初的台南市長賴清德，公開的說財劃法非修不可，賴清德當了行政院院長之後，也承諾要修財政收支劃分法，10幾年過去了，人民看到的只有掌握權力的民進黨，早就忘了當初的理想，早就背棄了過去的承諾。



黃國昌說，當民進黨忘了理想、背棄承諾的時候，在野黨就要一肩扛起改革的重任，履行對人民的承諾，更重要的是，藉由地方財政的充實，讓地方政府在人民的食衣住行育樂各方面，能夠有足夠的資源來施政，讓人民過更好的日子。



至於國民黨副主席蕭旭岑說鄭麗文的兩岸路線是回歸一國兩區的一中憲法，黃國昌回應說，民眾黨對於國家的定位非常的清楚，中華民國主權屬於全體2300萬的台灣人民，捍衛台灣自由民主法治人權的生活方式，是民眾黨堅持的原則，也是不可能退讓的底線，兩岸彼此之間意見的不一致跟分歧，需要用最高的智慧、最高的誠意，本於善意相互的多溝通，才能夠有效的來降低兩岸彼此之間擦槍走火的風險。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

今年唯一一場國軍營區開放 多災多難救難艦「大武艦」首開放登艦

內幕／「鄭黃會」牽動藍白合！柯文哲語重心長勸黃國昌：注意這點

中製「生成式AI語言模型」 國安局警告：潛藏資安風險