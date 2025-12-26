鄭明典提醒：實實在在的冷氣團！「持續低溫」對長輩是壓力
跨年轉雨、元旦後恐迎寒流級降溫
今（26）日受大陸冷氣團強勢影響，全台體感寒冷，Yahoo氣象專家、前氣象局長鄭明典於臉書發文指出，北部代表站中午仍維持在 15度以下，並特別示警「持續的低溫」與短時間低溫不同，持續越久對身體感受越強，對長輩更會造成環境壓力。天氣風險分析師薛皓天也同步提醒，週末雖有回溫但要注意劇烈溫差，且明年 1 月上旬更有寒流等級的降溫預警。
台北站指標維持低溫 鄭明典：短時間與持續低溫有差
鄭明典於臉書發文表示，台北觀測站氣溫能維持在 14 度以下，在概念上是實實在在的大陸冷氣團強度。他強調，這波低溫的特點在於其「持續性」，北部代表站到了中午依然維持在 15 度以下，這種持續不斷的寒冷對長輩是極大壓力，民眾務必加強保暖。
週末冷氣團減弱 薛皓天：西半部日夜溫差逾10度
針對未來天氣走勢，天氣風險分析師薛皓天指出，明日週末假期起冷氣團將稍稍減弱，各地氣溫略回升。苗栗以北及花東高溫約 20度，台中以南則可達 21 至 25 度。
然而，回溫期間受輻射冷卻影響，西半部地區在下週一、週二將出現超過 10 度的日夜溫差，局部低溫僅 13 至 16 度，高溫則上看 28 度，民眾不應因短暫回暖而掉以輕心。
跨年夜轉雨預告 1月上旬恐迎「寒流級」大降溫
關於跨年計畫，薛皓天表示下週三（12月31日）中午起水氣增多，北部與東部將轉為陰短暫陣雨，跨年夜預計為陰雨綿綿的天氣。
更強的考驗將在元旦後報到。薛皓天預報指出，明年 1 月 2 日冷空氣有機會再達大陸冷氣團等級；1 月 5 日（下下週一）起，冷空氣強度更有機會達到「寒流」等級，屆時嘉義及花蓮以北地區低溫恐下探 10度以下，中部以北山區亦不排除有降雪可能。預報時間仍長，是否達寒流等級需持續追蹤觀察。
