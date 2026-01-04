鄭明典揭輻射冷卻「3觸發條件」！首波寒流這天報到

生活中心／李明融報導

今（4）日強烈大陸冷氣團減弱，氣象署指出清晨輻射冷卻影響，各地依然偏冷，白天氣溫回升，應留意西半部及東北部日夜溫差大，氣溫方面，預測低溫中部以北及東北部10至12度，南部及花東14至16度，空曠地區及近山區可能出現10度以下機會發生。前氣象局局長鄭明典指出今觀測站低溫比昨（3）日低了6度，主要受到「3條件」觸發影響；另外，專欄「洩天機教室」透露，明（5）日晚至週二（6日）晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過，全台轉濕冷，氣溫驟降，週三（7日）以後恐有首波「寒流」，低溫可能跌破5度。

廣告 廣告

鄭明典揭輻射冷卻「3觸發條件」！本週首波寒流報到「氣溫降5°C↓」極凍4天

鄭明典在臉書發文指出今現了很強的「輻射冷卻」低溫，並點出輻射冷卻發生的三大條件。（圖／翻攝自鄭明典臉書）鄭明典在臉書發文分享今日清晨的平地低溫排行榜，他表示今（4）日出現了很強的「輻射冷卻」低溫，並點出輻射冷卻發生的三大條件「晴空、地面空氣乾燥、靜風」。在這些條件滿足下，容易出現顯著的清晨低溫，導致不少測站今日氣溫比昨日還低了6度。他強調，在大環境已經開始回暖的狀態下，這是一個相當顯著的輻射冷卻現象。

鄭明典揭輻射冷卻「3觸發條件」！本週首波寒流報到「氣溫降5°C↓」極凍4天

本週首波寒流報到，可能出現氣溫低於5度機會發生。（圖／翻攝自氣象署）

關於未來一週天氣，氣象專欄「洩天機教室」指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（4）日至明（5）日下午冷空氣持續減弱，白天晴朗舒適、早晚偏冷，日夜溫差極大。下週一（5日）晚間至下週二（6日）清晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過，全台將轉為濕冷，隨後氣溫驟降。週三（7日）至週六（10日）強冷空氣正式籠罩全台。專家提醒，這波冷空氣強度與前波相近，但因天氣晴朗穩定，「輻射冷卻」效應會更為劇烈，極有機會創下入冬以來本島平地最低溫（降至5度以下），並升級為入冬「首波寒流」。屆時逐日入夜後氣溫將驟降，提醒民眾務必做好禦寒準備。





原文出處：鄭明典揭輻射冷卻「3觸發條件」！本週首波寒流報到「氣溫降5°C↓」極凍4天

更多民視新聞報導

全台「1縣市」沒跌破10度！專家：下週恐迎首波寒流

北台灣急凍整天！專家示警下一波更猛：恐達寒流等級

第一道曙光畫面曝光！鄭明典分享「元旦最高升旗」大讚

