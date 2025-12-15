鄭明典揭「清晨輻射冷卻更強」！全台有雨時間曝光

生活中心／李明融報導

今天（16日）清晨再迎低溫，中央氣象署預測清晨新竹以北空曠地區氣溫跌破10度，其中全台最低溫出現在新竹縣關西的9.3度，前氣象局長鄭明典指出，今天雖然沒有更極端的低值，但輻射冷卻比昨天（15日）更強，因此平均低溫超越昨天了。另一方面，明（17日）東北季風增強帶來水氣，北台灣、宜蘭要注意較大雨勢。

清晨9.3℃輻射冷卻更強！鄭明典揭「平均低溫超越前一天」全台有雨時間曝

今天（16日）清晨受到輻射冷卻影響，清晨新竹近山區出現約10度以下低溫發生。（圖／翻攝自氣象署）中央氣象署指出，今天（16日）清晨受到輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度較低，其中清晨新竹近山區出現約10度以下低溫發生，西半部日夜溫差較大；鄭明典在臉書發文PO出上午5點的全台溫度圖指出，「比昨天強的輻射冷卻，雖然沒有更極端的低值，今天的低溫，平均來看是超越昨天了」。

氣象署預計明天開始回溫，但北部迎風面將有雨勢。（圖／翻攝自氣象署）

氣象署指出，明天（17日）低溫在中部以北及東北部為14至16度，南部及花東地區17至18度，高溫方面中部以北及東半部地區24至26度，南部地區約27度，預計週四（18日）隨著東北季風增強，南台灣不受影響，但水氣明顯增多，北部、宜蘭迎風面有局部較大雨勢，大台北地區也有不定時降雨。週五（19日）、週六（20日）東北季風會減弱，北台灣、宜蘭氣溫回升，白天高溫24至26度，但南方雲系北移帶來另一波水氣，南台灣、中部山區、花東有局部短暫陣雨，在配合低溫影響，3500公尺以上高山有降雪機會。

原文出處：清晨9.3℃輻射冷卻更強！鄭明典揭「平均低溫超越前一天」全台有雨時間曝

