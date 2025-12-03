鄭明典揭「0度線」快速南移！今晚明晨最涼冷 西半部低溫跌破14度

氣象署指出，最涼冷的時段就在今夜至明晨，預測西半部及宜蘭低溫將降至14至16度，花、東約17度、18度，局部沿海空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些。（示意圖／鄧博仁攝）

由於東北季風增強伴隨華南中層水氣通過，今（3）日中部以北及宜、花氣溫明顯降溫，東北季風預計影響至周五（5日），今晚明晨最為涼冷。前氣象局長鄭明典分享，今日太陽西下後，由於冷空氣熱傳導、輻射冷卻等原因，位於大陸的0度線快速南移，預期延伸到長江附近，類似緯度的朝鮮半島幾乎整天都在0度以下。

鄭明典在個人臉書發文表示，今日太陽西下後，位於大陸的0度線快速南移，預期可以延伸到長江附近，部分原因是接觸冷空氣的熱傳導、部分原因則是輻射冷卻，類似緯度的朝鮮半島，今天在強冷空氣影響下，幾乎一整天都在0度以下。

對此，許多網友紛紛回應，「南邊很熱，快點吹下來…」、「我要冬天」、「台灣都還沒有冬天的感覺」、「台中有冷冷的感覺！」、「大陸霾害又下來了」。

氣象署指出，這波東北季風預計會影響至周五，最涼冷的時段就在今夜至明晨，預測西半部及宜蘭低溫將降至14至16度，花、東約17度、18度，局部沿海空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些；降雨方面，明天基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

