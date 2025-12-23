鄭明典曝冷空氣將撲台「北極圈現4突出分支」 低溫恐跌破10度

明（24）日大陸高壓前緣向東南延伸到台灣附近，底層東北季風逐漸增強，氣溫逐漸轉冷。前氣象局長鄭明典秀出一張預測圖，可以看到貝加爾湖脊場東側的偏北風會把冷空氣往南送，他解釋，冷空氣傳送方向正好是往台灣來。另氣象專家吳聖宇發文預測，周四（25日）晚到周五（26日）清晨中北部、東北部都市地區低溫12-14度，空曠地區將會降到10-12度或以下。

鄭明典在臉書分享一張明日晚間8點的貝加爾湖脊場500hPa高度場圖，在貝加爾湖附近出現深深的脊場，脊場東側的偏北風會把冷空氣往南送，這個位置的脊場，冷空氣傳送方向正好是往台灣來，這是冬季台灣容易出現低溫的天氣型態！

但他指出，觀察中緯度環繞北極一圈，現在白灰色的冷區，由北極圈往外主要有4個突出的分支，這是波數4結構，「如果是波數3結構，同時是貝加爾湖脊場建立，那依照過去的統計，就是台灣最容易出現寒潮的天氣型態！」

吳聖宇則在臉書粉專分析，明日迎風面新竹以北、大台北、宜蘭、花東等地逐漸有短暫陣雨，入夜後短波槽底來到台灣以北，東北季風再增強，迎風面地區持續有短暫陣雨，其他地方雲量較多。夜晚到周四清晨中北部、東北部都市地區低溫16-18度，空曠地區14-16度，南部及花東都市地區17-19度，空曠地區低溫15-17度。

他接著表示，周四短波槽底掠過台灣以北繼續向東移動，長江以南中高層雲雨帶南移靠近，水氣最多，配合底層較強東北季風，台中以北、東半部、恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生機會，台中以南地區為多雲到陰天氣，山區有短暫陣雨機會，溫度明顯降低，苗栗以北到宜蘭白天高溫16-18度，中部及花東地區高溫20-24度，南部高溫23-26度，夜晚到周五清晨中北部、東北部都市地區低溫12-14度，空曠地區將會降到10-12度或以下，達到大陸冷氣團等級。

