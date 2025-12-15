鄭明典曝「急凍7℃」內幕！氣象署：有機率10度↓

生活中心／饒婉馨報導

全台受夜間輻射冷卻效應影響，多處地區溫度急劇下降，刷新入冬以來低溫紀錄；氣象專家指出，這波低溫的特點是「日夜溫差極大」，從昨日白天近最高17度，到清晨的7度。低溫排行榜數據也證實了地形效應顯著，冷空氣沿著丘陵地沉降，造成新竹、苗栗等地的相對低窪處成為急凍熱點，提醒民眾清晨外出務必加強保暖。

鄭明典貼出兩張圖，並說明因輻射冷卻造成的早晚溫差相當大。（圖／翻攝「鄭明典」臉書粉專）

氣象專家鄭明典稍早透過臉書表示，全臺目前正受強烈的輻射冷卻影響，也就是地表有效輻射散熱量大於大氣逆輻射，導致近地表空氣溫度迅速下降。此外，夜間冷卻後的較重空氣會因重力作用順著坡地或丘陵地向下流動，進而聚集在相對低窪的谷地、盆地或河谷地區，使得這些區域的清晨溫度比周圍高處更低。這現象在15日清晨的測站數據中被證實，位於新竹縣丘陵與平原交界帶的關西工作站，於15日清晨6點18分測得7度，成為全台平地測站的最低溫，並且從關西工作站的溫度曲線圖可知，氣溫在短時間內急遽下降至此低點，然而緊跟在後的第二、三名，則皆位於苗栗縣，測得8.5度。

氣象署也發布低溫特報，並提醒民眾注意黃色地區溫度有機率降至10度以下。（圖／翻攝「報天氣-中央氣象署」臉書）

對此，中央氣象署已對局部地區發布黃色低溫燈號預警，表示這些地區有10度以下氣溫發生的機率。極大的日夜溫差讓氣象署特別呼籲民眾，注意保暖和使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全，留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施，且農漁民也需及早準備，防範農漁作物遭受寒害。





