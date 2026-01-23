鄭明典示警「負北極振盪」發威! 冷流洩洪3路徑：台灣正處邊緣

根據鄭明典分析，這波「負北極振盪」的冷空氣主要鎖定北美與東北亞，而台灣則處於這股寒潮影響範圍的邊緣。（示意圖） 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 近期低溫特報連發，台灣淪為「凍番薯」，前中央氣象署長鄭明典昨（22）日於 FB 示警，目前大氣已出現顯著的「負北極振盪」（Negative Arctic Oscillation, AO）訊號。這項氣候指標的異動，意味著原本鎖在極區的冷空氣將如同「洩洪」般向中緯度地區潰散。根據鄭明典分析，這波冷空氣主要鎖定北美與東北亞，而台灣雖非首當其衝，卻也正處於這股寒潮影響範圍的邊緣。

鄭明典在發文中指出，北極振盪指數通常在 -2 至 2 之間波動，若在此範圍內多被視為不顯著的雜訊。然而，一旦指數「持續小於 -2」，大氣環流就會出現特徵性的轉變。

廣告 廣告

前中央氣象署長鄭明典指出，目前大氣已出現顯著的「負北極振盪」訊號。 圖：取自 鄭明典 FB

在正常情況下（正北極振盪），強勁的極鋒噴流會將冷空氣困在北極圈內；但當「負北極振盪」發生時，噴流減弱，暖空氣容易入侵北極圈，迫使北極圈內的冷空氣外流至中緯度地區，進而引發局部嚴寒天氣。

鄭明典進一步解析，北極冷空氣外流並非隨機竄動，受到海陸分布影響，有三個區域受災最深：1. 北美地區：尤其是美國東北部影響最顯著，經常會出現持續性的冬季風暴。2. 西歐地區： 雖然冷空氣易外流至此，但變異度較大，不確定性較高。3. 東北亞方向： 冷空氣會直接衝擊日、韓，而台灣則位於這股冷流影響範圍的「邊緣地帶」。

根據最新觀測，雖然今（23）日強烈大陸冷氣團已逐漸減弱，各地氣溫緩步回升，西半部可見陽光，但「負北極振盪」的訊號仍不容小覷。中央氣象署持續對17縣市發布低溫特報，今晨也持續對北北基等3縣市發布大雨特報。

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署/提供

未來天氣方面，週六至下週一受到輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大。其中週六漸轉偏東風，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；週日、週一轉為東南風，水氣稍減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週二東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，下週三受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；鋒面通過及華南雲系東移，北部及東北部地區有局部短暫雨，中部、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週四東北季風稍減弱，北部及東北部天氣仍較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下週五至下下週日東北季風增強及影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…

「開班式」軍委僅張升民出席？網傳張又俠不僅被清洗 還慘遭「誅九族」