鄭明典示警0度線快速往南移！今晚至明晨最冷 恐下探14度

前中央氣象局長鄭明典指出，「太陽下山，0度線南移！」（翻攝自臉書@鄭明典）

受東北季風增強與華南中層水氣通過影響，今日起全台氣溫明顯下滑！前中央氣象局長鄭明典指出，「太陽下山，0度線南移！」中央氣象署表示，這波東北季風預計影響至週五，今晚明晨最為涼冷。

「太陽下山，0度線南移！」鄭明典今（3日）晚間於臉書貼出一張衛星雲圖，直指中國大陸陸地出現大片晴空區，隨著太陽西下，「藍-綠交界線」（即0度線）正快速向南推移，預估將延伸至長江流域附近。他解釋，這種降溫現象除了源於冷空氣接觸地表的熱傳導外，也包含輻射冷卻效應。

有網友提問衛星圖中「綠色系」代表冷空氣嗎？鄭明典回應「綠色只是某個溫度範圍」。另有網友詢問「也算是輻射冷卻嗎？」鄭明典表示，「少了日照增溫~部分是接觸冷空氣的熱傳導、部分是輻射冷卻。」其他人紛紛表示，「南邊很熱，快點吹下來…」「我要冬天」「台中有冷冷的感覺！」。

中央氣象署表示，明（4日）東北季風影響，台灣北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島及大台北、中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

週五（5日）基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。週末（6、7日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲。

中央氣象署稱，這波東北季風預計影響至週五，最涼冷的時段在今夜至明晨，預測西半部與宜蘭將至14到16度，局部沿海空曠地區與近山區平地低溫會更低；明基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨。

