鄭明典突曬1圖！驚呼「大趨勢變了」 冷空氣未來走向曝

今（2）日持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度，白天北部、宜蘭仍偏涼，高溫約16、17度，中部、花東高溫約19至23度，南部高溫約23至25度。然而，前氣象局長鄭明典今日曬出數據驚呼「大趨勢變了！」。

鄭明典發文，北極振盪指數不久前出現一短小於-4的極端狀態，算是很顯著的一次負北極振盪事件，主要的冷空氣流入北美和歐洲，甚至影響了俄羅斯以及烏克蘭戰場，但是對台灣影響很有限。

鄭明典提到，這張圖粗黑線可視為觀測值，細紅線是預報值，很多細紅線起始點相同，都是可能的後續，而粗黑虛線就代表所有紅線的平均，最近的預報，粗黑線開始明顯往0值方向偏移，之前的預報大多呈現長時間的負值。這個意思是，預報趨勢，在中緯度流竄的冷空氣可能將逐漸消散減弱。

