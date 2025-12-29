鄭明典解析「波數3結構」 揭示台灣跨年低溫關鍵成因

Yahoo天氣多一典主持人鄭明典在臉書發文，深入解析目前北半球高空大尺度環流，指出最新的 500百帕高度場預測顯示明顯的「波數3結構」，這正是台灣冬季容易出現顯著低溫的重要天氣型態。

鄭明典說明，從北半球500百帕高度場來看，圖中線條呈現彎曲並伴隨許多小型閉合圈，顯示 極渦偏弱，使冷暖空氣彼此糾纏，導致短波系統相當活躍。若進一步觀察白灰色標示的最冷空氣範圍，可清楚看到從中心低壓向外延伸的 三條主要冷空氣通道，對應三條明顯槽線，這正是典型的 「波數3結構」。

鄭明典強調，冬季高緯度地區因 海溫明顯高於陸地溫度，太平洋與大西洋上空容易形成兩個暖脊場；在這兩個海洋脊場之間、歐亞大陸塊上，反而更有空間發展出一個 強而深的高壓脊場，而這個關鍵位置，正落在 貝加爾湖附近。

這也是為什麼東亞冬季天氣分析與預報，特別重視「貝加爾湖脊場」的形成與強弱。

在波數3結構建立下，貝加爾湖脊場東側所引導的 偏北氣流，其流向大致直接指向台灣。鄭明典指出，這種配置使得冷空氣可以更順利、持續地南下，因此 波數3結構可說是台灣最容易出現冬季低溫的典型天氣型態之一。

對照實際天氣預報，中央氣象署指出，跨年夜至元旦期間（12月31日至1月1日）受 東北季風與冷空氣影響，全台氣溫明顯偏低，北部與東北部天氣偏濕冷，低溫可能下探至10多度；東半部及迎風面地區有局部降雨，戶外跨年活動需特別留意保暖。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也提醒，跨年期間冷空氣影響時間長，加上雲多、濕度高，體感溫度將比實際溫度更低，符合鄭明典所描述的 波數3結構下冷空氣穩定南侵的特徵。

氣象專家指出，這次跨年低溫並非單一冷氣團造成，而是來自北半球大尺度環流配置的影響，鄭明典所分析的「波數3結構」正好提供了理解這波冬季寒冷型態的重要關鍵。