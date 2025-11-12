鄭明典警告最高等級「地磁擾動」發生中！專家：恐影響人體健康

前氣象局長鄭明典指出，今早8點起地球正經歷極強烈的地磁擾動，強度已達最高等級。此現象可能導致電力系統異常、高頻通訊中斷、衛星定位誤差增加，甚至中緯度地區出現極光。嚴重時恐造成電壓控制失靈、變壓器受損及部分地區停電；太空飛行器也可能出現姿態異常、資料傳輸錯誤等問題。

強烈地磁擾動來襲。（圖／取自鄭明典臉書）

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測，這場地磁風暴將使美國北部24州出現極光，範圍涵蓋紐約、賓州、新英格蘭等地，最南可能延伸至奧勒岡與伊利諾。

醫師張家銘日前就分享過一項研究，顯示強烈地磁擾動會干擾人體自律神經、心血管系統與睡眠節律，心肌梗塞、急性冠心症與中風風險在此期間平均上升25%至60%。若出現心悸、血壓升高或睡眠異常等現象，應留意身體狀況。

張家銘指出，並非所有人都會受到影響，但所謂「電磁敏感體質」者對磁場變化特別敏感，可能出現頭暈、頭痛、胸悶、失眠、夢多或情緒波動等症狀。

