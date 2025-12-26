鄭明典：實實在在的大陸冷氣團！台北站跌破14度 這指標代表全台「低溫有感」

今（26）日全台低溫有感，Yahoo氣象專家、前氣象局長鄭明典於臉書發文表示，這是「實實在在的大陸冷氣團影響」。他觀察到指標性的台北觀測站氣溫維持在 14 度以下，並強調這正是概念上實在的大陸冷氣團強度。

台北站為指標 鄭明典：全台應有低溫感覺

鄭明典在文中點出，台北站能維持這樣的溫度狀態，意味著其他地方也應該很有低溫的感覺。他特別提醒，這才是「大陸冷氣團影響」要表達的重點，意即冷空氣的影響是全面且具備實感的。