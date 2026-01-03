鄭明典「氣象網紅」發威 新工作曝光！解讀白話科學

鄭明典（右）率團隊致力於把複雜的數值預報模式、高解析衛星雲圖與天氣系統，轉化為與食、衣、住、行緊密相連的實用資訊。TVBS提供



TVBS宣布邀中央氣象局前局長鄭明典擔任氣象團隊顧問，他將給予主播吳軒彤、吳姝叡、張蕙纖、曹佼人、周祐萱、謝宜倫、劉育瑄以及網路新聞氣象主播王馨儀、張良瑜技術指導與播報建議，他也強調：「氣象不應只是冷冰冰的數據，必須變成日常對話的題材。」

身為中央氣象局「氣象數值模式預報發展應用系統」的建立者，鄭明典此次跨足媒體領域，他表示無論身處公部門或媒體環境，始終堅信氣象資訊應具備實質且長遠的幫助，認為一旦民眾能理解天氣變化的背後邏輯，氣象資訊就不再只是冷冰冰的數據與預測，而能昇華為生活中最具溫度的守護力量。

鄭明典（右五）擔任TVBS氣象團隊顧問，盼將深奧的科學轉化為最親切的日常對話。TVBS提供

長期透過社群平台分享即時的天氣觀察，鄭明典累積了數10萬粉絲的關注，更被網友暱稱為「氣象網紅」，此次加入TVBS氣象團隊，他的核心任務之一便是協助團隊將艱澀難懂的術語，轉化為大眾易於吸收的「白話科學」。

談及將來的角色定位，鄭明典感性強調氣象傳播應是團隊合作的集體成果，而非追求個人表現的舞台，為了進一步拉近與觀眾的距離，團隊也積極規劃推出Podcast節目，首集將由他領軍，帶領氣象團隊主播群以輕鬆、生活化的話題切入，讓專業氣象不再遙不可及，實踐「遇見天氣守護生活」團隊理念。

