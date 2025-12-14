鄭智化獻唱〈追夢〉伊林藝人參與公益 30位身障者走出最勇敢的台步

鄭智化演唱時30位身心障礙走秀者同台高歌。（圖／新北市政府社會局提供）

新北市政府社會局為響應國際身心障礙者日，首度以專業規模打造身心障礙者時尚走秀，14日於新北市政府大禮堂舉行「2025新北無礙時尚SHINE YOUR LIGHT」，30 位身心障礙者與導盲犬一起踏上《2025新北無礙時尚 SHINE YOUR LIGHT》，共同完成一場「走出生命勇氣」的時尚展演。這次從台步訓練到平面拍攝，由伊林娛樂團隊規劃設計，根據每位上台參與者的身體狀態與需求，傳遞身體不設限、時尚無障礙的核心精神。久未在台灣開唱的創作歌手鄭智化也特別現身，以多首經典與新歌〈追夢〉為活動獻聲力挺公益。

來台14年的藝人安妮投入公益多年，她透露，時尚與公益是她最熱愛的兩件事，看見身心障礙者即便在身體上有諸多不便，仍努力站上舞台、綻放光芒，讓她深受感動，也直言要向他們學習正能量，「他們這麼努力在台上帶給大家歡樂，我也要繼續加油！」她也首度公開心中的人生目標，希望在世界各地創辦公益性質的藝術學校。她計畫邀請來自不同國家的師資，讓孩子能在同一個空間中學習各國文化與藝術，安妮將以創辦人的角色推動計畫。這半年來她已與尼泊爾政府接洽，下一站可能會是越南，再來也許會回到自己的家鄉俄羅斯。安妮感性表示，「蓋一所學校，不只是蓋一棟建築，而是需要投入大量的時間與資金，所以真的很感謝願意支持的企業與夥伴。」

藝人安妮（左起）、金雲、蔡衣宸共同出席「2025新北無礙時尚」。（圖／新北市政府社會局提供）

啦啦隊女孩蔡衣宸則以行動支持，希望用自身影響力帶動更多關注。開場舞由台灣運彩紅運少女珈珈以光之精靈意象帶來現代舞表演，與走秀者鄭自強合作共舞呈現主題。她坦言至今每一次站上舞台，內心仍需要做足準備；看到身心障礙者在台上演出的模樣，讓她既震撼又感動，「現在網路社群太發達，大家很容易放大自己的缺點、拿自己跟別人比較，反而不敢做自己。」但透過今天這場走秀，彷彿讓她重新找回站上舞台的初衷。上個月剛完成威剛尾牙主持工作，這也是她人生中的活動主持處女秀，坦言當時非常緊張，所幸搭檔主持阿翔不斷鼓勵她、適時接話，在台下也給予許多建議與支持，讓她十分感激。

至於新生代演員金雲則表示，先前他在電視劇《看見愛》中飾演聽障看護員，今日參與走秀的其中一位身心障礙者，正是當初劇組田野調查時的老師，再次看到對方站上舞台努力演出，讓他直言這些經驗都是非常珍貴的學習與養分。比較少過節的他這次聖誕節前特別換了新髮色，今天頂著一頭金髮亮相，希望用全新造型迎接新的一年。

