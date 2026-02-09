鄭朝方不想選新竹縣？陳琬惠：民眾黨好幾位想競選竹北

民進黨主席賴清德(左)屬意年輕的鄭朝方(中)出馬參選新竹縣長。右為綠委范雲。（圖／取自鄭朝方粉專）

新竹縣副縣長陳見賢與藍委徐欣瑩強力爭取縣長參選提名，黨中央歷經兩度協調仍無共識，進入初選機制，但競爭白熱化引發憂慮。前白委陳琬惠指出，民進黨主席賴清德勸竹北市長鄭朝方出來選，但第一任的鄭想守住竹北，且民調尚未取得領先，所以非常猶豫。

陳琬惠9日在《大新聞大爆卦》節目提到，上週她剛好有機會跟徐欣瑩同台，感覺到新竹縣的狀況確實「白熱化」了，這種情況要是發生在民眾黨，早就不知道中評會送幾次了？大家熱議國民黨兩個參選人戰成這樣，事後還有沒有可能聯合？

陳琬惠指出，她觀察鄭朝方，從本來是一個完全不想選的態度，到現在是不是已經完全點頭？覺得他還在觀望。因為民調的狀況，鄭朝方其實並沒有領先，民進黨這邊，賴清德就是「德意志」，一直想勸鄭朝方出來選；但就她所知，鄭朝方這邊還是非常非常「考慮」。

陳琬惠強調，因為在竹北這個地方，其實鄭朝方才做一屆而已，他還是蠻想要把竹北市長這個位子繼續守好。民眾黨的評估，因為柯文哲上次在竹北選得不錯，所以黨內也有幾位想要爭取競選竹北。

陳琬惠直言，如果藍軍兩位參選人繼續現在的狀況，對新竹縣的選情確實會造成衝擊，包含竹北，她認為也會影響。

