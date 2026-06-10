鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長 徐欣瑩酸：奉旨提名

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民進黨中央10日正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，面對未來的對決，立委徐欣瑩發文恭喜鄭朝方在經過半年再三的謹慎思考，終於獲得「奉旨提名」，縣藍白合已經凝聚共識，徐欣瑩認為更要團結所有新竹縣的鄉親好朋友，也自我感覺責任重大。

徐欣瑩表示，國民黨新竹縣長的候選人是經過公開的民主初選，獲得縣民支持而提名，因此特別感到責任重大。相信所有新竹縣民朋友最關心的，是新竹縣如何在國際快速變化的局勢中、AI的浪潮之中，能夠得到再一次的升級與發展。

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徐欣瑩在縣長楊文科過去8年穩健的執政之下，提出科技的AI、有愛的AI「雙AI」的願景：科技的AI能夠改善我們的交通、改善我們的醫療，增加更多政府的便民服務。有愛的AI能打造新竹縣13個鄉鎮市，成為溫暖有愛、長壽又健康的長健之鄉。

徐欣瑩表示，目前藍白合已經凝聚共識，她更要團結所有新竹縣的鄉親好朋友，帶領新竹縣，迎向幸福、快樂、欣欣向榮的新時代。

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