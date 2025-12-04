鄭朝方動向 牽動3大選舉布局

本屆新竹縣竹北市長選舉，代表民進黨參選的鄭朝方擊敗國民黨的前立委林為洲，一舉翻轉長期由泛藍執政的竹北市，鄭朝方對於是否尋求連任或更上層樓挑戰縣長寶座一直未鬆口，鄭朝方最終的決定也將影響各黨派縣長、縣議員、竹北市長、市民代表的布局。

鄭朝方3年前面對轉換跑道的林為洲、無黨籍市公所祕書郭漢章以及代表民眾黨參選的林冠年等3強，最終以清新、年輕形象奪得40.35％選票，為民進黨首次拿下全國第2大縣轄市的竹北市。

竹北市近期已躍居為全國人口最多縣轄市，下屆市長選舉備受矚目。竹北市選民結構以往是藍大於綠，但近年因竹科、台元等科技園區而移入的「高知識新移民」，已占竹北市逾6成人口，成為左右選情關鍵。

此新族群沒宗親包袱、較沒政治色彩，不吃地方樁腳那一套，投票只看執政成績及候選人形象。一般認為，鄭朝方翻轉竹北就是贏在新族群中間選票，如何獲得中間選民支持，也是泛藍陣營能否再次翻轉竹北的關鍵。

另個變數則在鄭朝方是否要放棄連任、挑戰縣長寶座，竹北市長是否有民進黨與時代力量合作的空間？此問題同樣發生在國民黨與民眾黨身上。縣長、竹北市長、立委3大選舉由誰出征，是藍、白各自爬山？還是藍、白大團結？都要靠政治智慧。

針對下屆竹北市長人選，鄭朝方以民進黨新竹縣黨部主委的身分表示，3年來不斷積極海選人才，目前地方已有幾位優秀人士表達服務意願，黨部會審慎評估，在最適當的時間做出最好的安排。

國民黨縣黨部主委陳見賢則表示，目前還是撲朔迷離，也還沒有人表態，可能要到農曆年後才有人選，當然跟民眾黨絕對有合作的空間，一切要以勝選為目標。