鄭朝方參戰新竹縣長曝蔡賴都說他「沒有政治味」：但小英是問號、賴清德是驚嘆號「請我改變竹縣」！

民進黨中執會今（10）日通過提名竹北市長鄭朝方參戰新竹縣長，鄭朝方下午在提名記者會表示，希望縣民授權給他「竹北經驗改變竹縣」；他也提及，蔡賴兩位總統都說過他「一點政治味都沒有」，但蔡英文是問號、賴清德是驚嘆號，賴要請他「幫助竹縣改變竹縣」。

鄭朝方致詞時表示，感謝竹北市民給他三年多來的鼓勵和舞台，也是因為竹北這幾年有許多年輕人、科技新貴匯聚，「他們給我的磨練不亞於台北市，因為竹北市民非常挑惕」，也因為這樣，透過務實基礎建設、把創新美學務實在每項建設和活動中，看到縣市政府或是其他鄰近鄉鎮常常來複製竹北的建設或活動，大家一起進步共榮。

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鄭朝方並說，竹北市公所就跟區公所一樣等級，他和團隊八十四位公務員一起努力在各項建設中，特別的是，雖然很多應該是縣政府要來完成的，譬如中正東路地下道、在孩子到新竹市上學的解決交通問題、挹注上級單位縣政府一億多完成綠色交通運具最後一哩路，「如果得到縣民授權、我可以為竹縣帶來更多改變！」

鄭朝方接續指出，他很清楚在竹北的周圍的新豐、湖口都面臨交通問題，應該打造成新都心生活圈，另外關西和新埔也是多美的山光水色，他有信心打造成為台灣的京都，而他的家鄉竹東，周圍橫山、芎林客家文化萃聚，他最想把竹東戲曲公園打開，變得和竹北公園一樣美麗、浪漫。

鄭朝方也說，當然還有北埔、峨眉、寶山「大隘三鄉」，是科學園區的後花園，他要打造成黃金旅遊廊道等等；鄭朝房強調，竹北過去三年的城市治理，讓竹北超越竹北，「未來希望縣民授權給我，讓竹縣真正超越竹縣，因為竹北已經做到改變、就在眼前。」

鄭朝方提及，八年前他也曾經站在這裡（2018參選新竹縣長），兩位總統都說過一樣的話，前總統蔡英文說他「一點政治味都沒有，很不一樣，我們來幫助他」，鄭朝方指出，這是「問號」；但賴清德說他「一點政治味沒有」則是「驚嘆號」，要讓他幫助竹縣改變竹縣，「嶄新改變在竹縣，竹北經驗改變竹縣。」

（圖片來源：放言記者拍攝）

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