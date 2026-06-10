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鄭朝方參選新竹縣長 賴清德：他說這是條天堂路 會好好走完。曾薏蘋攝

民進黨中執會今提名通過竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，身兼黨主席賴清德總統提名記者會中透露，鄭朝方決心走一趟天堂路， 「朝方跟我說，他競選縣長其中一個重要目標，就是要拉平竹縣之間的城鄉差距」，鄭朝方特別說這條路是天堂路、但有決心，以過去歷練和竹北經驗，會好好走完這段天堂路。

民進黨今中執會，討論「2026年新竹縣長提名候選人名單」，通過選對會建請提名竹北市長鄭朝方同志，代表民進黨參選新竹縣長。中執會後提名記者會，賴清德為鄭朝方披掛講選彩帶加持。

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賴清德致詞時指出，提名鄭朝方參選新竹縣長有幾項重要意義，第一、鄭朝方式是新竹縣土生土長傑出的客家子弟，擔任過民進黨客家部主任和發言人，也是政院政務顧問、總統府參議，擔任竹北市長政績斐然。其次，鄭朝方多才多藝，是廣播電台主持人、金鐘獎得主、客家歌手金曲獎提名人，及品牌首獎的調香師；更難得的是還是一個行政長才。

賴清德說，其次，竹北市在鄭朝方治理之下，用法學嚴謹、科技現代、藝術文化的美感，成就出他獨創的美學治理哲學，讓竹北市已經成為科學跟人文共存，另外也是產業跟生活共榮的韌性宜居城市。

至於第三，賴清德說，鄭朝方擔任縣長的意義是，竹縣是台灣科技重鎮，也是客家文化家園，鄭是客家子弟，也熟知現代科技的重要性，他擔任縣長的第一層意義，就是現代科技和傳統文化的重要橋樑。

賴清德說，第二意義是，竹縣是台灣科技重鎮，年輕人移居很多，需要一個行政效率好，且各項生活設施服務能夠好的條件的縣長，鄭朝方在竹北的市政建設中，就充分證明他有這方面能力。

至於第三，賴清德說，鄭朝方決心走一趟天堂路；竹縣是台灣科技重鎮，但仍存在城鄉差距，鄭在竹東出身長大、知道鄉鎮之間的落差，要弭平，除了要有深刻的理解外，還要有好的行政經驗和決心。

他說，「朝方跟我說，他競選縣長其中一個重要目標，就是要拉平竹縣之間的城鄉差距，讓每個鄉親都能得到最好服務，讓每個鄉鎮都蓬勃發展」，鄭朝方特別說這條路是天堂路、但他有決心，以他過去歷練和竹北經驗，會好好走完這段天堂路。

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