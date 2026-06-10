鄭朝方參選竹縣對戰徐欣瑩 賴清德：他決心走完天堂路

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／台北報導

民進黨今（10）日正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，對戰國民黨參選人徐欣瑩，並由總統暨黨主席賴清德親自為鄭朝方揹上競選揹帶。賴清德盛讚鄭以自己的美學治理，讓科技人文並存，且鄭「決心走一趟天堂路」，弭平新竹縣的城鄉差距。對於竹北市的接棒人選，民進黨中央則未釋出明確訊息。

鄭朝方過去主持過客家節目並獲得金鐘獎，其客語音樂作品也曾獲得金曲獎提名。（圖／蔡曉容攝）

賴清德指出，鄭朝方在新竹土生土長，曾任民進黨客家部主任和發言人，過去主持過客家節目並獲得金鐘獎，其客語音樂作品也曾獲得金曲獎提名，盛讚鄭以獨創的美學治理，讓科學和人文共存。

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賴清德也點出鄭朝方擔任縣長的意義，首先，新竹是科技重鎮和客家文化家園，兼顧創新發展和文化傳承是新竹縣重要課題，鄭可擔任科技和文化橋樑；其次，新竹如今是科技重鎮，許多年輕家庭移居，最需要的就是行政效率，而鄭在竹北的政績，就能看出其具備這方面的能力；最後，賴指出鄭「決心走一趟天堂路」，要解決新竹縣城鄉差距， 需要深刻理解和好的行政經驗，鄭表示這是參選的重要目標。

鄭朝方則表示，自己在竹北市長任內，完成一些縣級政府的工作，包含跨區通勤和中正東路的地下道等問題。他進一步提到關西和新埔的景致宜人，有信心自己可以打造台灣的京都；竹東、橫山和芎林是客家文化薈萃之地，希望能將竹東的戲曲公園打開，和竹北的市東及市西公園一樣浪漫；北埔、峨嵋和寶山則是科學園區的後花園，將在此打造旅遊廊道。

至於是否會綠黃合作，推舉時代力量黨主席王婉諭接棒竹北市？鄭朝方僅表示會廣泛徵詢各鄉鎮市長，並已完成縣議員提名；立委林楚茵則表示，選對會尚未提出相關討論。

總統暨黨主席賴清德親自為鄭朝方揹上競選揹帶。（圖／蔡曉容攝）

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