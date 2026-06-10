鄭朝方哽咽了！綠竹縣長提名會「持一物」 親曝背後感人故事
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導
民進黨備戰2026年九合一選舉，確定徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，這也是鄭朝方在2018年後，第二次挑戰縣長大位，將對決國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩；鄭朝方今（10）日在民進黨提名記者會上亮相，並由身兼總統的黨主席賴清德親繫競選背帶，由於他被目擊過程中，一度從口袋拿出念珠，也受到媒體關心。對此，鄭朝方也親自說出背後一段故事，甚至在現場哽咽，相關畫面也隨之曝光。
竹北市長政績外溢？鄭朝方回應了
鄭朝方今日下午出席民進黨縣市長提名新竹縣記者會，記者提問，這是鄭朝方第二次在這個新竹縣長選戰跟徐欣瑩交手，對比2018年認為選戰突破口在哪裡？要怎麼讓竹北政績外溢？勝選策略是什麼？另外記者也問，剛也有觀察到，鄭朝方入座後一度從口袋拿出念珠，對鄭朝方的意義是什麼？
對此，鄭朝方回應，把事情做對就是他的底氣，持續讓縣民朋友看到自己帶來的創新、美學，還有把事情做好、做對。
接著，鄭朝方進一步表示，大家一剛開始都對他是觀望，同時也包含民進黨，可是從兩位總統要來幫助他時候，剛開始是問號，現在是驚嘆號，「因為我們帶來很多的改變，我相信大家可以從最近很多鄰近鄉鎮市，或者是其他縣市政府，在複製我們的一些政策或文化活動跟建設，這不難看出」。
鄭朝方秀出念珠，娓娓道來背後的故事。（圖／民視新聞）
鄭朝方提修女趙姆姆哽咽透露故事
話鋒一轉，鄭朝方突然提到修女趙姆姆，並介紹趙姆姆29歲隻身到台灣，趙姆姆則選擇走進沒有水和電的偏鄉，「她可以說是我從政的初心」。
鄭朝方憶及，自己20多年前認識趙姆姆，趙姆姆就告訴自己，如何照顧偏鄉的孩子，而趙姆姆創辦幼兒園，當時是沒有水和電在尖石後山的黑暗部落，但趙姆姆用一碗湯溫熱一片山頭；去年4月25日，趙姆姆把手尾的念珠交給他。
「我那時候不懂，但我現在懂了」，鄭朝方指出，趙姆姆希望他繼續接續地其未盡之路，也就是照顧原鄉和新竹縣，「我想這應該是她要傳遞給我的愛」，而鄭朝方語帶哽咽說，趙姆姆是他從政的初心，所以他今天特別把祈禱的念珠放在手上，「彷彿她就跟我在一起」。
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