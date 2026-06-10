鄭朝方將對決徐欣瑩 王世堅：勝敗已經很清楚

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竹北市長鄭朝方、立委徐欣瑩。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞]

民進黨今（10）日下午將徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。對此，民進黨立委王世堅表示，鄭有為有守、公職表現好、且家族地方深耕三十幾年。他認為，這是一場很精彩的選戰，但是勝敗已經可以看得很清楚。

民進黨今下午召開中執會，立委范雲受訪表示，她在服務新竹縣的這段時間，看到鄭朝方真的是一個非常優秀的政治工作者，其在竹北市長任內盡心盡力，一年當兩、三年用，不管對市民的服務、在市政建設、美學規劃，都讓竹北煥然一新。

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范雲指出，竹北本來就是一個相當不錯的城市，但是在鄭朝方的領導下，讓大家看到竹北的潛能。她​相信竹北能，新竹縣也能，所以她非常期待鄭代表民進黨參選新竹縣，「朝向新方向」的翻轉新竹。

媒體詢問，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、新竹市長高虹安，以及竹北市長參選人邱臣遠，是否會形成不好對抗的鐵三角？王世堅回應，不會啦，這並不是選舉將至，臨時抱佛腳組成團隊就可以扭轉選情，不是這樣。

王世堅指出，鄭朝方之所以是強棒，是因為其家族在地方深耕三十幾年，鄭的父親也擔任過新竹縣長，且不只是在縣長任內有貢獻，平常沒有擔任公職的時候，在地方的為人處事、熱心公益，這是新竹人都非常清楚的。他強調，這不是一朝一夕，不是任何其他黨派等到選舉到了才來合作，想以此勝過一個長期在地方經營的家族，這是非常不容易的。

王世堅表示，鄭朝方有為有守，而且又年輕，過去幾次公職任內表現都非常好，所以他認為這是一場很精彩的選戰，但是勝敗已經可以看得很清楚。

有媒體人認為，鄭朝方選竹北穩贏，怎麼會去必敗的新竹縣長。王世堅則說，黨一定有很深切的考量，且有很好的根據，包括民調、鄭過去的表現，以及施政成績去綜合考量。

媒體也問，竹北市長是否可能跟時代力量黨主席王婉諭合作？王世堅表示，王婉諭過去在立法院的表現，相信大家有目共睹，包括對於身障者的權益、教育、環保議題，都非常關注，且都處理得很好。

王世堅表示，王婉諭的政治走向，從過去到現在，其實都跟民進黨滿一致的，雖然可能在某些政策、見解上有所不同，但大方向一致。他說，若跟王合作，大家也會樂觀其成。

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